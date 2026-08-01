Романов о Шефере: «Потенциал он даже перереализовал – в 18 лет забить так много почти невозможно. У него нереальная чуйка – куда открыться, куда отдать»

Александр Романов о Шефере: потенциал даже перереализовал.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высоко оценил дебютный сезон в НХЛ своего одноклубника Мэттью Шефера .

18-летний канадец набрал 59 (23+36) очков в 82 играх в регулярном чемпионате и повторил рекорд лиги по голам среди защитников-новичков, установленный Брайаном Личем.

По итогам сезона он получил «Колдер Трофи», все 198 голосовавших журналистов поставили его на первое место.

– Вы высоко отзывались о потенциале Мэттью Шефера. Насколько он реализовал то, о чем вы говорили?

– На полную катушку, даже перереализовал. В 18 лет забить так много голов очень тяжело, почти невозможно.

– Чему-то можно у него учиться уже?

– Учиться можно у всех, у него в том числе. Он отлично катается, видит площадку. У него есть чуйка – куда открыться, куда пас отдать. Она просто нереальная. Не каждый может так чувствовать игру, как он. Катание у него шедевральное.

– Бытует мнение, что «Айлендерс» в прошедшем сезоне тащили на себе два игрока – Шефер…

– И Сорокин . Да, так и есть. Старались играть все, но лучше всех были эти двое, – сказал Романов.