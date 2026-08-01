Ротенберг о возвращении России на турниры: «Подвижки есть. Мы постоянно на связи с коллегами, они очень хотят с нами играть. Через год все возможно, думаю»

Ротенберг о возвращении России на турниры: подвижки есть, коллеги хотят играть.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о перспективах возвращения сборной России на международные турниры.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение российских национальных команд на сезон-2026/27.

С весны 2022 года сборная России пропустила 5 чемпионатов мира и олимпийский турнир-2026 в Италии.

– Вы видите какие-то подвижки насчет возвращения сборной России на международные турниры?

– Общение идет постоянно, подвижки есть. Мы постоянно на связи с нашими коллегами, и они очень хотят с нами играть.

Есть бюрократические преграды, которые они тоже хотят преодолеть. И, думаю, через год все возможно, – сказал Ротенберг.