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  4. Ротенберг о возвращении России на турниры: «Подвижки есть. Мы постоянно на связи с коллегами, они очень хотят с нами играть. Через год все возможно, думаю»

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Ротенберг о возвращении России на турниры: «Подвижки есть. Мы постоянно на связи с коллегами, они очень хотят с нами играть. Через год все возможно, думаю»
Ротенберг о возвращении России на турниры: подвижки есть, коллеги хотят играть.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о перспективах возвращения сборной России на международные турниры. 

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение российских национальных команд на сезон-2026/27. 

С весны 2022 года сборная России пропустила 5 чемпионатов мира и олимпийский турнир-2026 в Италии. 

– Вы видите какие-то подвижки насчет возвращения сборной России на международные турниры?

– Общение идет постоянно, подвижки есть. Мы постоянно на связи с нашими коллегами, и они очень хотят с нами играть.

Есть бюрократические преграды, которые они тоже хотят преодолеть. И, думаю, через год все возможно, – сказал Ротенберг.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoИИХФ
отстранение и возвращение России
logoФХР
logoРоман Ротенберг

Комментарии

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РР всегда на суете - продвижки, мутки там у них , 4 года результата нет ;))
ОтветSerh08
РР всегда на суете - продвижки, мутки там у них , 4 года результата нет ;))
"Ты — летящий вдаль беспечный ангел." Going to the Run, Golden Earring (1991 год).
ОтветSerh08
РР всегда на суете - продвижки, мутки там у них , 4 года результата нет ;))
Йозе - "на движениях!"
От "белого" если только))
На связи он... Во даёт!)
Рома, проснись, ты обоссался
ОтветTimur15
Рома, проснись, ты обоссался
А я и не спал (с) Р. Ротенберг
ОтветTimur15
Рома, проснись, ты обоссался
Не обосссался,, а обосрался., говнюк!!!.
Четыре года одна вода и никакой конкретики, говорит что бы говорить. Кто мы , какие коллеги и кто очень хочет играть ?
Ответ+Холмс+
Четыре года одна вода и никакой конкретики, говорит что бы говорить. Кто мы , какие коллеги и кто очень хочет играть ?
Очевидно же другие детские тренеры
Можно всех "коллег" поимённо, пожалуйста?))
Роман Борисович а вот эти ваши коллеги, они с вами в одной комнате?
Думать.. это не твоё..
Все хотят с ним играть ))) как в песочнице дети ))))
С кем на связи, какие коллеги, кто хочет играть? Если только РБ и Казахстан.
Опять очереедной год
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