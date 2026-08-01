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  4. Анцелиович об иске ФХР в CAS из-за недопуска России: «Шансы на победу больше 50%. Юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта»

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Анцелиович об иске ФХР в CAS из-за недопуска России: «Шансы на победу больше 50%. Юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта»
Юрист Анцелиович об иске ФХР в CAS: шансы на победу больше 50%.

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала судебный иск, который ФХР подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

«Во-первых, если есть официальное решение, то на него можно подать апелляцию. Это уже хорошо, потому что если нет решения и все сроки подачи иска пропущены, то оспорить его нельзя.

И, во-вторых, в свете новых рекомендаций МОК у арбитров, конечно, будет немного другой подход. В силу того, что да, общественная организация обладает своей автономией для принятия решения.

Но в то же время юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта.

Получается, что российские спортсмены в одних видах спорта смогут участвовать в международных соревнованиях, а в других нет. Поэтому я думаю, что шансы на положительный результат у нашей стороны есть.

Пятьдесят на пятьдесят? Я бы сказала, что шансы больше пятидесяти, но многое зависит от арбитров, которые будут выбраны сторонами, и от того, кто будет назначен секретариатом CAS в качестве председателя. Пока об этом судить сложно, но я думаю, что шансы на победу больше пятидесяти процентов», – сказал Анцелиович. 

Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
отстранение и возвращение России
Анна Анцелиович
logoФХР
logoКХЛ
РИА Новости
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