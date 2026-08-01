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  4. Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Абсолютно разные нагрузки. Я с ним не знаком, просто удивительно, что профессионал так высказывается»

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Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Абсолютно разные нагрузки. Я с ним не знаком, просто удивительно, что профессионал так высказывается»
Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: не знаю его.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе.

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР ранее заявил: «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле».

Отметим, что в 1961 году хоккеист «Спартака» Майоров дважды сыграл за футбольную команду красно-белых в чемпионате СССР. 

«Каждый кулик свое болото хвалит. В хоккее и футболе абсолютно разные нагрузки. В хоккее все сопряжено со скоростно-силовой выносливостью, а в футболе – просто с выносливостью.

Просто удивительно, что профессионал так высказывается и сравнивает два вида спорта. Я с Пономаревым не знаком.

Я играл в «Спартаке», поэтому на сборах с ними в Архангельском не встречался, потому что там тренировался ЦСКА. Я с Пономаревым не пересекался», – сказал Майоров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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Владимир Алексеевич Пономарев
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Комментарии

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Просто не совсем ясно, кто и для чего мучает уже преклонных дедушек типа Пономарева и Плющева, чтоб потом клоунами выставлять.
Стыдно должно быть за такое.
Хотя, посмотрел на календарь и понял, что сейчас "журналистам" ни за что не стыдно
ОтветBaobabb forever
Просто не совсем ясно, кто и для чего мучает уже преклонных дедушек типа Пономарева и Плющева, чтоб потом клоунами выставлять. Стыдно должно быть за такое. Хотя, посмотрел на календарь и понял, что сейчас "журналистам" ни за что не стыдно
Как кто
В 90% это РБ Спорт))
И звонки депутатам по кринж темам футбола, и вопросы футболистам про лабубу тож они зачастую
Пономарев не подумал о том, что раньше многие игроки играли зимой в хоккей, а летом в футбол. И не простые игроки, а такие как Всеволод Бобров например. Многим из них трудно было выбрать один вид спорта. Как же тогда они "подыхали" через 15 минут? Майоровы тоже играли и в футбол, и в хоккей, так что Борис знает о чём говорит. А господин Пономарев, видимо не знает что такое хоккей, там одна амуниция весит немало, тем более во времена Харламова.
ОтветLada-Greta
Пономарев не подумал о том, что раньше многие игроки играли зимой в хоккей, а летом в футбол. И не простые игроки, а такие как Всеволод Бобров например. Многим из них трудно было выбрать один вид спорта. Как же тогда они "подыхали" через 15 минут? Майоровы тоже играли и в футбол, и в хоккей, так что Борис знает о чём говорит. А господин Пономарев, видимо не знает что такое хоккей, там одна амуниция весит немало, тем более во времена Харламова.
а в перерывах еще и курили!
ОтветВасилий Батарейкин
а в перерывах еще и курили!
Удивительное дело, если условно с детства куришь, то это не мешает носиться как олень:) Я по себе знаю, в армии постоянно мы бегали по два раза на дню, я думал бросить, а потом понял, что в принципе и не нужно:) Ну или вот угарная была история, уже лагерь поставила разведка, а я должен был со своим подразделением подъехать чуть позже, и в чпоке тут встречаю товарища, а он 15 км. напрямик по пересеченке сгонял в чпок за сигаретами, и ему 15 км. потом обратно, нормуль, как два пальца об асфальт:) А как раз поколение то, когда играли и в хоккей и в футбол, оно военное или после военное, там рано курить начинали, так что я думаю им в моменте это совсем не мешало. Это больше потом сказывается на общее изнашивание организма.
Самая легкая работа - чужая.
Ответdimur
Самая легкая работа - чужая.
Это лучший комментарий, на самом деле
Самый сложный вид спорта шахматы, сидят над одним ходом два думают, за это время и футбольный матч заканчивается и хоккейный
ОтветОлег Попов
Самый сложный вид спорта шахматы, сидят над одним ходом два думают, за это время и футбольный матч заканчивается и хоккейный
И опасный ещё: можно во время партии уснуть и упасть глазом на ферзя.
"... поиграли с нами 25 минут и подожди на поле".
______
Интересно, через сколько минут подохли бы вы, если бы одели коньки и вышли против них на лёд?)))
ОтветVit An
"... поиграли с нами 25 минут и подожди на поле". ______ Интересно, через сколько минут подохли бы вы, если бы одели коньки и вышли против них на лёд?)))
Я уверен после первой же смены никто бы уже никуда не вышел:)
ОтветVit An
"... поиграли с нами 25 минут и подожди на поле". ______ Интересно, через сколько минут подохли бы вы, если бы одели коньки и вышли против них на лёд?)))
Вот, помню, раньше были люди. Бобров, Якушев. Если здоровье хорошее можешь играть во что угодно, дальше тренировки, стратегия и тактика.
"А еще он назвал тебя желтым земляным червяком! ну ка скажи что нибудь этакое в ответ!
Журналистика высочайшего уровня
Футболеры ? Тренировки ? Не смешите меня !
Водку жрать в кабаке - это разминка !
А этот Понамарев сколько времени в хоккее выдержал? Или на коньках стоять не умеет?
ОтветAndy
А этот Понамарев сколько времени в хоккее выдержал? Или на коньках стоять не умеет?
Бобров в футбол играл до 31 года.
В хоккей до 34 лет и мог бы дальше играть.
Неопровержимый практический пример.
ОтветNeodim
Бобров в футбол играл до 31 года. В хоккей до 34 лет и мог бы дальше играть. Неопровержимый практический пример.
Просто когда играл Всеволод Михайлович, футболисты реально заканчивали в 31-32 потолок, совсем другое время было , другая медицина, раньше кресты , все крест...а сейчас полгода и дальше играй, так что это абсолютно не аргумент...в хоккее играли до 35-36 , там тяжелее молодежь было найти на свободные места, в футболе молодежи больше было...из-за этого и разница
просто удивительно: один старый маразматик ересь сказал и уже 2 недели этот бред обсуждают, просто трэш
Нагрузки разные, травмы тоже. Но в футболе больше девочек которые катаются по полю и корчаться . В хоккей играют мужики !!!!!
ОтветЕвгений Матыцын
Нагрузки разные, травмы тоже. Но в футболе больше девочек которые катаются по полю и корчаться . В хоккей играют мужики !!!!!
именно поэтому в хоккее больше аммуниции, ПОТОМУ ЧТО ТАМ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНСКИЕ)
Ответshepardjack
именно поэтому в хоккее больше аммуниции, ПОТОМУ ЧТО ТАМ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНСКИЕ)
Хоккеист-рыцарь в латах и на коне, футболист-крестьянин голожопый.
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