Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Абсолютно разные нагрузки. Я с ним не знаком, просто удивительно, что профессионал так высказывается»

Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: не знаю его.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе.

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР ранее заявил : «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле».

Отметим, что в 1961 году хоккеист «Спартака » Майоров дважды сыграл за футбольную команду красно-белых в чемпионате СССР.

«Каждый кулик свое болото хвалит. В хоккее и футболе абсолютно разные нагрузки. В хоккее все сопряжено со скоростно-силовой выносливостью, а в футболе – просто с выносливостью.

Просто удивительно, что профессионал так высказывается и сравнивает два вида спорта. Я с Пономаревым не знаком.

Я играл в «Спартаке», поэтому на сборах с ними в Архангельском не встречался, потому что там тренировался ЦСКА . Я с Пономаревым не пересекался», – сказал Майоров.