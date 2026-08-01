Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Абсолютно разные нагрузки. Я с ним не знаком, просто удивительно, что профессионал так высказывается»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе.
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР ранее заявил: «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле».
Отметим, что в 1961 году хоккеист «Спартака» Майоров дважды сыграл за футбольную команду красно-белых в чемпионате СССР.
«Каждый кулик свое болото хвалит. В хоккее и футболе абсолютно разные нагрузки. В хоккее все сопряжено со скоростно-силовой выносливостью, а в футболе – просто с выносливостью.
Просто удивительно, что профессионал так высказывается и сравнивает два вида спорта. Я с Пономаревым не знаком.
Я играл в «Спартаке», поэтому на сборах с ними в Архангельском не встречался, потому что там тренировался ЦСКА. Я с Пономаревым не пересекался», – сказал Майоров.
Комментарии
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Стыдно должно быть за такое.
Хотя, посмотрел на календарь и понял, что сейчас "журналистам" ни за что не стыдно
В 90% это РБ Спорт))
И звонки депутатам по кринж темам футбола, и вопросы футболистам про лабубу тож они зачастую
______
Интересно, через сколько минут подохли бы вы, если бы одели коньки и вышли против них на лёд?)))
Журналистика высочайшего уровня
Водку жрать в кабаке - это разминка !
В хоккей до 34 лет и мог бы дальше играть.
Неопровержимый практический пример.