Дронов о надписи MEGADRON на клюшке: «Из-за санкций ты не можешь нанести свою фамилию. Фильм «Трансформеры» по ТВ попался, там Мегатрон – я поменял букву»

Дронов о надписи MEGADRON на клюшке: из-за санкций нельзя наносить свою фамилию.

Защитник «Трактора » Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках.

– Ник на твоей клюшке – MEGADRON. Это твой личный никнейм, псевдоним или отсылка к фильму «Трансформеры»?

– Да, именно оттуда. Не скажу, что я люблю этот фильм. История простая: санкции, клюшки… сейчас расскажу и останусь без них (смеется). В общем, ты не можешь свою фамилию нанести на клюшку. Раньше было проще: фамилия или имя, никнеймы или детей. Сейчас нельзя.

Просто «Дрон» мне не нравится, не люблю, когда меня так называют, номер 2 тоже не хотелось. И вот фильм по телевизору попался, там Мегатрон, а я поменял букву и играю.

– Самый необычный никнейм на клюшке?

– У Егора Коробкина – KorobKING. У Артема Блажиевского тоже интересный – KISA. Да, у него это с дочерью связано, семейное, там и рисунок на каждой клюшке, – сказал Дронов.

Защитник «Трактора» Дронов: «Не понимаю перекрестный плей-офф. 3-й год подряд в полуфиналах три команды Востока и одна Запада – все показательно»