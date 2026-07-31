В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин. У него был рецидив рака

В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин.

Бывший голкипер «Амура », «Локомотива », «Металлурга », «Авангарда », «Торпедо », «Нефтехимика » и «Куньлуня» Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет.

Причиной стал рецидив рака. В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го.

В мае стало известно , что вратаря госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился рецидив с метастазами.

«Скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии», – сказано в сообщении «Амура».

Мурыгин провел 306 игр в Fonbet КХЛ (23 из них – в плей-офф), отражая в среднем 92,1% бросков.