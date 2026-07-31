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В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин. У него был рецидив рака
В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин.

Бывший голкипер «Амура», «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлуня» Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет.

Причиной стал рецидив рака. В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го.

В мае стало известно, что вратаря госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился рецидив с метастазами.

«Скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии», – сказано в сообщении «Амура».

Мурыгин провел 306 игр в Fonbet КХЛ (23 из них – в плей-офф), отражая в среднем 92,1% бросков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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Комментарии

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Алексей, светлая память…
В таком молодом возрасте…
Искренние соболезнования 🙏
Светлая память Алексею. Скорбим. Жаль, очень жаль. Боролся до конца.
Его великолепная «сухая» серия за Локомотив навсегда в памяти!
Пусть Господь будет милостив к нему
Блин... 39 лет жить и жить... терпения родным и близким людям Алексея...
Всё-таки не смог одолеть болезнь...
Светлая память, соболезнования родным. И спасибо Алексею за прекрасную карьеру. Будем помнить.
Земля пухом Алексею, семье соболезнования, терпения супруге и деткам. Очень жаль парня.
Побеждал в спорте, проиграл в борьбе за жизнь. Пусть земля ему будет пухом.
Да что ж за неделя такая, Алексея прекрасно помню ещё по Локомотиву, а потом играл за Авангард. Увы, болезнь оказалась сильнее😥
Царство Небесное, вечная память 🙏
Ещё жить и жить бы... Соболезнования родственникам. Земля пухом...
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