В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин. У него был рецидив рака

Бывший голкипер «Амура», «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлуня» Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет.
Причиной стал рецидив рака. В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го.
В мае стало известно, что вратаря госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился рецидив с метастазами.
«Скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии», – сказано в сообщении «Амура».
Мурыгин провел 306 игр в Fonbet КХЛ (23 из них – в плей-офф), отражая в среднем 92,1% бросков.
Комментарии
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В таком молодом возрасте…
Пусть Господь будет милостив к нему
Светлая память, соболезнования родным. И спасибо Алексею за прекрасную карьеру. Будем помнить.
Царство Небесное, вечная память 🙏