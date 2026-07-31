Ротенберг об играх с США и Канадой: «Через год хотим провести юниорский турнир. Рассмотрим Москву, Челябинск или нейтральную территорию – Абу-Даби»

Ротенберг об играх с США и Канадой: через год хотим провести юниорский турнир.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о шансах на проведение в России международного юниорского турнира.

Ранее Ротенберг поучаствовал в открытии филиала академии «Красная Машина» в Челябинске.

– Вы раньше говорили, что возможны детские матчи сборных России с Канадой или США. Насколько это реально?

– Диалог есть. Через год мы хотели бы провести юниорский турнир. Можно рассмотреть любой город – Москва, Челябинск – здесь всегда полные трибуны, и мы уже проводили матчи сборной России.

Или мы можем выбрать нейтральную территорию, если команды Канады и США захотят, например, полететь в Абу-Даби. Там мы тоже можем сыграть, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»