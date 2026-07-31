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  4. Ротенберг об играх с США и Канадой: «Через год хотим провести юниорский турнир. Рассмотрим Москву, Челябинск или нейтральную территорию – Абу-Даби»

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Ротенберг об играх с США и Канадой: «Через год хотим провести юниорский турнир. Рассмотрим Москву, Челябинск или нейтральную территорию – Абу-Даби»
Ротенберг об играх с США и Канадой: через год хотим провести юниорский турнир.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о шансах на проведение в России международного юниорского турнира.

Ранее Ротенберг поучаствовал в открытии филиала академии «Красная Машина» в Челябинске.

– Вы раньше говорили, что возможны детские матчи сборных России с Канадой или США. Насколько это реально?

– Диалог есть. Через год мы хотели бы провести юниорский турнир. Можно рассмотреть любой город – Москва, Челябинск – здесь всегда полные трибуны, и мы уже проводили матчи сборной России.

Или мы можем выбрать нейтральную территорию, если команды Канады и США захотят, например, полететь в Абу-Даби. Там мы тоже можем сыграть, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Для начала расскажи, все таки, о матче с США 1 июля. Это же был прорыв. Как минимум, рывок). Почему скромничаешь? Где фото? Кого, кроме Гальченюка удалось купить, чтобы приехали к началу матча, который, скорее всего, так и не состоялся). Нет ни одного фото, ни одного интервью. Думаю, что таких матчей можно много организовывать). И каждый из них будет, несомненно, важен для российского и мирового хоккея).
Приезжайте к нам на Колыму! (с)
ОтветNNM
Приезжайте к нам на Колыму! (с)
Нет, уж лучше вы к нам.
Барбарисыч, помнится в декабре 2023 ты уже договаривался с Канадой об юниорах. Где матч?))) мыши съели?))
Каждый год планирует, планёр
Москва, Абу-Даби.... И Челябинск) Ладно шучу, город хоккейный, хотя если так сравнивать, что делает здесь Абу-Даби, не, город красивый, но хоккейный ли? РОРО думает ,что да)
ОтветАркадий Паровозов_1116784611
Москва, Абу-Даби.... И Челябинск) Ладно шучу, город хоккейный, хотя если так сравнивать, что делает здесь Абу-Даби, не, город красивый, но хоккейный ли? РОРО думает ,что да)
В том году, он про Дурбан всё время говорил
Только Абу-Даби. Там место силы главных патриотических сил сейчас. Чтоб патриотично было
Канада и США не дают жить спокойно прохиндею и барчуку
Видимо майку капитану Сборной России с фамилией Ротенберг (мл) уже пошили?😂😂😂
- У вас есть возможность провести матчи с Канадой и США?
- Возможность есть, только матчей нет.
Выпьем же за то, чтобы наши хотелки соответствовали нашим возможностям.
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