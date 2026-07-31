Крикунов о продлении бана России от ИИХФ: «Думал, что молодежь допустят. Что‑то они совсем перегибают»
Крикунов о продлении бана России от ИИХФ: думал, что молодежь допустят.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о продлении отстранения российских национальных команд от соревнований под эгидой ИИХФ.
Совет организации объявил, что сборные России пропустят взрослый, молодежный и юниорский чемпионаты мира в 2027 году.
«Решение в духе политики ИИХФ, хотя я, честно говоря, думал, что молодежь допустят. Что‑то они совсем перегибают там», – сказал Крикунов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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