Крикунов о продлении бана России от ИИХФ: «Думал, что молодежь допустят. Что‑то они совсем перегибают»

Крикунов о продлении бана России от ИИХФ: думал, что молодежь допустят.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о продлении отстранения российских национальных команд от соревнований под эгидой ИИХФ.

Совет организации объявил , что сборные России пропустят взрослый, молодежный и юниорский чемпионаты мира в 2027 году.

«Решение в духе политики ИИХФ, хотя я, честно говоря, думал, что молодежь допустят. Что‑то они совсем перегибают там», – сказал Крикунов.

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