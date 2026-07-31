  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Гелашвили о Назарове в «Тракторе»: «Если бы он меня не затравил, я бы не стал таким сильным. Злость со временем сменилась на благодарность»

0
Гелашвили о Назарове в «Тракторе»: «Если бы он меня не затравил, я бы не стал таким сильным. Злость со временем сменилась на благодарность»
Гелашвили о Назарове: если бы он меня не травил, я бы не стал таким сильным.

Бывший вратарь клубов Fonbet КХЛ Георгий Гелашвили рассказал о трудных взаимоотношениях с Андреем Назаровым.

В 2008 году голкипер перешел из «Трактора» в «Локомотив». Назаров тогда занимал должность главного тренера челябинского клуба.

– В Челябинске на вас давили. Ясно было, что сезон потерян. Как не сломаться в такой ситуации?

– Я знал: у меня есть предложения. Играть точно буду. Вспоминаю себя в тот момент – даже страха не было!

– Обижены на Назарова?

– Знаете, я после много размышлял... Если бы он меня тогда не затравил – я бы не стал таким сильным. Помню, просыпался каждое утро – и хотел сделать лучше, еще лучше! Поначалу-то была злость. Но со временем все сменилось на благодарность.

– Из-за Назарова стали еще больше тренироваться?

– Из-за той ситуации в целом. У него свое видение. У меня – свое. Возник конфликт. Он хотел меня продавить. Но в конце-то концов «Трактор» предложил те же условия, которые давал «Локомотив».

Подкатываем к городской администрации. В кабинете вице-губернатора садимся за стол. Понятно, с Назаровым у нас отношения напряженные. Произносит: «Он уже договорился...» Я вскипаю: «Да о чем вообще разговаривать?!» Вице-губернатор: «Ребята, стоп. Давайте успокоимся. Нам с Георгием надо по-взрослому потолковать. Вы, Андрей Викторович, выйдете, а мы вдвоем побеседуем».

Спрашивает: «Ты хотел денег?» – «Да, вот такую-то сумму обговаривали, но не сошлись». – «Ты ее получишь, мы готовы платить». Отвечаю: «Вы меня тоже поймите, за этого человека я биться не буду. Ваши деньги впустую уйдут».

– Это про Назарова?

– Да. «Честно вам говорю – в «Тракторе» не останусь». Вице-губернатор кивнул: «Я тебя понял. Уважаю». Встал, пожали руки, – сказал Гелашвили.

Гелашвили об алкоголе: «Если выпиваю – нужно 2-3 дня на восстановление. Встречал людей, которые могли выпивать и творить чудеса на площадке – смотрел и глазам не верил»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Назаров
logoТрактор
logoКХЛ
logoГеоргий Гелашвили
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну а как могло быть иначе, если Мурзилка делал ставку на перспективнейшего Внучка. Правда, со сменой власти в области эти перспективы вдруг куда-то испарились.
ОтветShevmax
Ну а как могло быть иначе, если Мурзилка делал ставку на перспективнейшего Внучка. Правда, со сменой власти в области эти перспективы вдруг куда-то испарились.
ХХХ это точно)
ОтветShevmax
Ну а как могло быть иначе, если Мурзилка делал ставку на перспективнейшего Внучка. Правда, со сменой власти в области эти перспективы вдруг куда-то испарились.
Назаров никакую ставку не делал, ему сказали, что теперь это основной в тракторе. Как в прошлом сезоне Волкову сказали, что Кравцова нужно подписать, им (Волкову и Савину) Виталик не нужен был.
Гела в свое время не сплотился с Назом в единый бронекулак, за что Назик натравил на Жорика Яблочный грузовик, до краев заполненный лучшими в лиге звиздюлями)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гелашвили об алкоголе: «Если выпиваю, нужно 2-3 дня на восстановление. Встречал людей, которые могли выпивать и творить чудеса на площадке – смотрел и глазам не верил»
Гелашвили о детском хоккее: «В Европе позже начинают заниматься. А у нас уже в юном возрасте наступает выгорание. Время подходить к команде мастеров – а ты изнутри пустой»
Экс-форвард «Металлурга» Карпов о завершении карьеры: «Думаю, да. Я бы еще поиграл, если бы были хорошие предложения»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»