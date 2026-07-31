Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: «Люблю красивый футбол, чтобы было много голов»

Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: люблю красивый футбол.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в интервью на канале Fonbet рассказал, как воспринял возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера футбольного «Динамо ».

Андрей Аршавин : Шварц вернулся. Ты же, наверное, видел, как они играли при Шварце? Следишь за ними? Но мне, честно, это очень нравилось. Атакующий, прессинг. И вот сейчас он возвращается. Ты как это воспринял?

Александр Овечкин : Положительно. Я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, было для болельщиков. Ты приходишь, хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, автобус припарковали, ну и что?

Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»