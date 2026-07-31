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  4. Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: «Люблю красивый футбол, чтобы было много голов»

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Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: «Люблю красивый футбол, чтобы было много голов»
Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: люблю красивый футбол.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью на канале Fonbet рассказал, как воспринял возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера футбольного «Динамо».

Андрей Аршавин: Шварц вернулся. Ты же, наверное, видел, как они играли при Шварце? Следишь за ними? Но мне, честно, это очень нравилось. Атакующий, прессинг. И вот сейчас он возвращается. Ты как это воспринял?

Александр Овечкин: Положительно. Я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, было для болельщиков. Ты приходишь, хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, автобус припарковали, ну и что?

Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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Комментарии

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Вот после того когда Овечкин похвалил Шварца может Губерниев заткнется
Конечно хочется видеть результативный футбол. При Шварце в начале 20-х именно так и было. Хочется верить, что он сможет поставить игру, несмотря на то, что состав тогда был поинтересней.
Губер на время затаится со своей детской аналитикой после слов Михалыча
Все правильно Овечкин сказал. Посмотрим как игра команды изменится после 1го круга. Первые матчи будут тяжёлыми, игрокам нужно ещё адаптироваться к требованиям Шварца, но хочется верить, что потом машина заведется и мы увидим красивый атакующий футбол. Если выигрывать трофеи, то только так.
Мы все очень любим когда Динамо пропускает много голов.
Вот это мнение, вот это аналитика
тем временем динамо в 1 матче:
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