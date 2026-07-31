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  4. Плющев о Яшкине в «Шанхае»: «Непростой игрок, не все тренеры могут работать с таким. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него»

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Плющев о Яшкине в «Шанхае»: «Непростой игрок, не все тренеры могут работать с таким. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него»
Плющев о Яшкине в «Шанхае»: непростой игрок, не все тренеры могут работать с ним.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе Дмитрия Яшкина в «Шанхай». 33-летний форвард подписал контракт на год.

«Яшкин – игрок, наверное, непростой, потому что у него есть собственное мнение по поводу ситуаций на льду, игры в целом и организации. Поэтому тренерам с ним непросто. Но Дмитрий может помочь команде и стать ее лидером, это факт.

Не думаю, что он не подошел бы какой‑либо другой топ‑команде КХЛ. Хотя не все тренеры могут работать с такими игроками. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него. И, наверное, в этой ситуации Дмитрий сможет показать себя с лучшей стороны, – сказал Плющев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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logoКХЛ
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