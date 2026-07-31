Плющев о Яшкине в «Шанхае»: «Непростой игрок, не все тренеры могут работать с таким. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него»

Плющев о Яшкине в «Шанхае»: непростой игрок, не все тренеры могут работать с ним.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе Дмитрия Яшкина в «Шанхай ». 33-летний форвард подписал контракт на год.

«Яшкин – игрок, наверное, непростой, потому что у него есть собственное мнение по поводу ситуаций на льду, игры в целом и организации. Поэтому тренерам с ним непросто. Но Дмитрий может помочь команде и стать ее лидером, это факт.

Не думаю, что он не подошел бы какой‑либо другой топ‑команде КХЛ. Хотя не все тренеры могут работать с такими игроками. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него. И, наверное, в этой ситуации Дмитрий сможет показать себя с лучшей стороны, – сказал Плющев .

Ник Петан: «Шанхай» сделал серьезные приобретения, ожидания от нас будут выше. Здесь начинается новая история, мне очень интересна эта возможность»