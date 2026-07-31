Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ.
Действующий глава международной федерации Люк Тардиф покинет пост этой осенью.
«Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется?
Там сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном», – сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что ИИХФ не допустила сборные России до соревнований, которые пройдут в 2027 году.
Фетисов о недопуске России: «Русофобам в ИИХФ пришел час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей»
Комментарии
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робят впрямую наших ребят на СВО. Вся эта шпана по настоящему в армии не служила.РАБОТАТЬ по жизни не собиралась.Почему не они ,после наших Великих Советских побед правят хоккеем в России хо Загоняя его в грязь . Только ребята из Кхл Сушинский ,Морозов ,Разин,Радулов -способны выаести нас из кризиса.
" великие" вы наши.
Дочь когда заберёшь из рук "грязных врагов"?
Или я не прав??