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  4. Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»

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Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»
Фетисов про ИИХФ: там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ.

Действующий глава международной федерации Люк Тардиф покинет пост этой осенью.

«Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется?

Там сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном», – сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что ИИХФ не допустила сборные России до соревнований, которые пройдут в 2027 году.

Фетисов о недопуске России: «Русофобам в ИИХФ пришел час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
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РИА Новости
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Комментарии

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Нужно тщательно проанализировать, почему у русофобов ИИХФ не получалось вредить нам до 22 года. Мы же тогда везде участвовали. Олимпиаду выиграли в 18 году благодаря тренерскому гению Романа. Он тогда явно не тренировал, для маскировки, был администратором, но сейчас мы знаем, что это только его заслуга. Так вот, поняв, почему хоккейные русофобы раньше ничего не могли с нами поделать, мы можем использовать это знание сейчас и вернуть нашу силу.
Ответagentkuper
Нужно тщательно проанализировать, почему у русофобов ИИХФ не получалось вредить нам до 22 года. Мы же тогда везде участвовали. Олимпиаду выиграли в 18 году благодаря тренерскому гению Романа. Он тогда явно не тренировал, для маскировки, был администратором, но сейчас мы знаем, что это только его заслуга. Так вот, поняв, почему хоккейные русофобы раньше ничего не могли с нами поделать, мы можем использовать это знание сейчас и вернуть нашу силу.
когда Фетисов и еже с ним за джинсы гробили и тренера и хоккей мы молчали. Подобные ему либе ралы налогами г
робят впрямую наших ребят на СВО. Вся эта шпана по настоящему в армии не служила.РАБОТАТЬ по жизни не собиралась.Почему не они ,после наших Великих Советских побед правят хоккеем в России хо Загоняя его в грязь . Только ребята из Кхл Сушинский ,Морозов ,Разин,Радулов -способны выаести нас из кризиса.
Братан, ну что делать то надо, чтобы не издевались? Что утираетесь 5 лет - то?
" великие" вы наши.

Дочь когда заберёшь из рук "грязных врагов"?
Кто-нибудь знает, почему там русофобы получили такое влияние? Что-то случилось? Вроде же допинговый скандал после Сочи 2014 потихоньку устаканивали, а потом еще что-то не понравилось? Расскажите
ОтветVadoniy
Кто-нибудь знает, почему там русофобы получили такое влияние? Что-то случилось? Вроде же допинговый скандал после Сочи 2014 потихоньку устаканивали, а потом еще что-то не понравилось? Расскажите
Да не говори! Просто так взяли и начали русофобы появляться и скидывать санкции! Завидуют, видимо в 22 Россия достигла мирового пика развития и все обзавидовались и обиделись)))
Шлавик тоже марионетка, бесхребетный кнопкодав
Может что-то произошло все-таки, Вячеслав? Досрочный ответ, или подумаете минуту?
Раз уж там сидят одни русофобы, то че вы возмущаетесь что вас не взяли? Сами же хотите к якобы русофобам)))
Или я не прав??
Не там он ищет причину отстранения !
Представил, что где-то сидят сейчас в засаде русофилы и дожидаются..
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