Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»

Фетисов про ИИХФ: там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ.

Действующий глава международной федерации Люк Тардиф покинет пост этой осенью.

«Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется?

Там сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном», – сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что ИИХФ не допустила сборные России до соревнований, которые пройдут в 2027 году.

Фетисов о недопуске России: «Русофобам в ИИХФ пришел час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей»