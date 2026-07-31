Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

Роман Ротенберг: моя мечта – работа в сборной.

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о своих мечтах.

– Вы снова мечтаете увидеть сборную на международной арене и в том числе поработать в ней на этих турнирах?

– Конечно, моя мечта – работа в сборной. А самая главная мечта – это увидеть то, как дети, которые занимаются в нашей академии, через 10-15 лет в составе сборной России обыграют Канаду. Это наша главная цель, у нас долгосрочный проект.

– По развитию наш хоккей уступает Канаде или находится на уровне?

– Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чем не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это все было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей.

У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей.

А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира.

Мы должны воспитать их в балансе – учеба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное нужно воспитать личность. Хороший хоккеист – это хороший человек, – сказал Ротенберг.

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