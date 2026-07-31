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  4. Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

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Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»
Роман Ротенберг: моя мечта – работа в сборной.

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о своих мечтах.

– Вы снова мечтаете увидеть сборную на международной арене и в том числе поработать в ней на этих турнирах?

– Конечно, моя мечта – работа в сборной. А самая главная мечта – это увидеть то, как дети, которые занимаются в нашей академии, через 10-15 лет в составе сборной России обыграют Канаду. Это наша главная цель, у нас долгосрочный проект.

– По развитию наш хоккей уступает Канаде или находится на уровне?

– Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чем не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это все было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей.

У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей.

А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира.

Мы должны воспитать их в балансе – учеба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное нужно воспитать личность. Хороший хоккеист – это хороший человек, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
детский хоккей
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею
logoКрасная Машина-Юниор

Комментарии

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Какая-то у него маниакальная фиксация на Канаде
ОтветЛимит Лимитович
Какая-то у него маниакальная фиксация на Канаде
Албанцы были наполовину канадцами
ОтветЛимит Лимитович
Какая-то у него маниакальная фиксация на Канаде
Канадец поймал, в Хельсинки...
В тёмной подворотне
Сборная u 25 отличный выбор для тебя Йося. Гонять казахов и белорусов на товарищеских турнирах. Самое оно. А в серьезный спорт - не надо. Мало ты матчей просмотрел
ОтветЕвгений - 79
Сборная u 25 отличный выбор для тебя Йося. Гонять казахов и белорусов на товарищеских турнирах. Самое оно. А в серьезный спорт - не надо. Мало ты матчей просмотрел
да даже белорусов не всегда гонять получается, чего уж там
ОтветЕвгений - 79
Сборная u 25 отличный выбор для тебя Йося. Гонять казахов и белорусов на товарищеских турнирах. Самое оно. А в серьезный спорт - не надо. Мало ты матчей просмотрел
🤣🤣🤣
Мечта адекватного населения - НЕ видеть тебя во главе сборной
ОтветArty K.
Мечта адекватного населения - НЕ видеть тебя во главе сборной
Лучше вообще не видеть
ОтветArty K.
Мечта адекватного населения - НЕ видеть тебя во главе сборной
Чувствуется при друге папы, Рома ещё побывает у руля сборной, возможно даже против Канады. Возможно потом Хоккей очиститься.
Роман Ротенберг: «Наши испражнения лучше, чем у Канады и США»
ОтветTima_Milan
Роман Ротенберг: «Наши испражнения лучше, чем у Канады и США»
Ротен Чемпион мира по испаражнениям
Господи, какой закомплексованный бедняга. Сидит на золотом унитазе, но все еще пыжится доказать кому-то что он что-то значит. Жениться тебе нужно, барин!
Ответsmoker
Господи, какой закомплексованный бедняга. Сидит на золотом унитазе, но все еще пыжится доказать кому-то что он что-то значит. Жениться тебе нужно, барин!
Загитова телется. Пока не получается зажениться
Ответsmoker
Господи, какой закомплексованный бедняга. Сидит на золотом унитазе, но все еще пыжится доказать кому-то что он что-то значит. Жениться тебе нужно, барин!
он давно и глубоко женат))) Галина Сергеевна очень умная женщина, поверьте, Рома там под такими сантиметрами каблука половине населения не снилось))))
- Ты лучший, Ром
- Спасибо, пап
- Что хочешь на день рождения?
- Игрушечный хоккей
- А если не игрушечный?
- Что?
- Что?
ОтветAlex Tarakanoff
- Ты лучший, Ром - Спасибо, пап - Что хочешь на день рождения? - Игрушечный хоккей - А если не игрушечный? - Что? - Что?
— Слушай, Рома, у тебя есть мечта?
— У меня мечта — пальто купить.
— Ну что это за мечта…
— Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу.
— Тебе что, родители пальто купить не могут?
— Ага, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт. Считает, что мне не нужны деньги. Она — больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделаешь?
— Ну-ка встань.
— Зачем?
— Ну встань, тебе говорят. (даёт своё пальто) На, носи на здоровье.
— Ты что, сдурел?
— Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.
С песонажем лично мне интересно только одно: когда он всё-таки выгорит. Округляя, года с 2015 точно эти бредни слушаем. Поседел уже весь, талдыча одно и то же. Из мира профессионального хоккея его погнали ссаными тряпками, что хорошо, но он явно выжидает нового шанса. Такто ему всего 45, прикиньте этот бред ещё лет 30 слушать))))
ОтветАлексaндр Молодкин
С песонажем лично мне интересно только одно: когда он всё-таки выгорит. Округляя, года с 2015 точно эти бредни слушаем. Поседел уже весь, талдыча одно и то же. Из мира профессионального хоккея его погнали ссаными тряпками, что хорошо, но он явно выжидает нового шанса. Такто ему всего 45, прикиньте этот бред ещё лет 30 слушать))))
Занимаясь чем захочешь, имея полстраны в кармане, окруженный лизоблюдами - сложновато выгореть!
-«Наши упражнения лучше, чем у канадцев»
Реально, слабоумие какое-то 🗿🙈
ОтветДевайлдберизатор
-«Наши упражнения лучше, чем у канадцев» Реально, слабоумие какое-то 🗿🙈
И отвага)
Ответagentkuper
И отвага)
Нет)
у нормального человека цель из детей воспитать хороших спортсменов и людей, а этот всё Канаду без остановки побеждает
ОтветBartez1986
у нормального человека цель из детей воспитать хороших спортсменов и людей, а этот всё Канаду без остановки побеждает
Ну вообще-то если эти дети смогут обыграть Канаду, значит они действительно по крайней мере хорошие спортсмены, разве это не цель? Вы к нему уж слишком придираетесь
ОтветДалер Гайнеев
Ну вообще-то если эти дети смогут обыграть Канаду, значит они действительно по крайней мере хорошие спортсмены, разве это не цель? Вы к нему уж слишком придираетесь
Вопрос именно к не здоровой фиксации на Канаде.
Белоруссию пусть обыграют для начала, хотя бы..
Его родную Финляндию..
В Канаде 2860 крытых и 5000 открытых
катков... У нас 810 крытых и словоблудие
Ротенберга...
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