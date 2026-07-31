Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о своих мечтах.
– Вы снова мечтаете увидеть сборную на международной арене и в том числе поработать в ней на этих турнирах?
– Конечно, моя мечта – работа в сборной. А самая главная мечта – это увидеть то, как дети, которые занимаются в нашей академии, через 10-15 лет в составе сборной России обыграют Канаду. Это наша главная цель, у нас долгосрочный проект.
– По развитию наш хоккей уступает Канаде или находится на уровне?
– Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чем не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это все было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей.
У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей.
А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира.
Мы должны воспитать их в балансе – учеба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное нужно воспитать личность. Хороший хоккеист – это хороший человек, – сказал Ротенберг.
Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»
Комментарии
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В тёмной подворотне
- Спасибо, пап
- Что хочешь на день рождения?
- Игрушечный хоккей
- А если не игрушечный?
- Что?
- Что?
— У меня мечта — пальто купить.
— Ну что это за мечта…
— Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу.
— Тебе что, родители пальто купить не могут?
— Ага, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт. Считает, что мне не нужны деньги. Она — больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделаешь?
— Ну-ка встань.
— Зачем?
— Ну встань, тебе говорят. (даёт своё пальто) На, носи на здоровье.
— Ты что, сдурел?
— Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом.
Реально, слабоумие какое-то 🗿🙈
Белоруссию пусть обыграют для начала, хотя бы..
Его родную Финляндию..
катков... У нас 810 крытых и словоблудие
Ротенберга...