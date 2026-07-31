Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»
Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: это бизнес, деньги.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу.
В нем приняли участие Шакира, BTS, Джастин Бибер и другие звезды. Пауза между таймами превысила 27 минут.
«У Супербоула в НФЛ вообще минут 40 идет представление. Это бизнес, деньги. Я нормально к этому отношусь.
Я не заметил, что это было [почти] 30 минут. Думал, там минут 15-20 от силы», – сказал Овечкин, посетивший матч между Испанией и Аргентиной (1:0).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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а мы комментируем это "все подряд" - и нам за это не платят.
В этом и разница между нами;)
Этот вектор в сторону коммерциализации всего и вся в спорте к сожалению неизбежен
Хотя в его годы скорее положительно)