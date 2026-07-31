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  4. Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»

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Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»
Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: это бизнес, деньги.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу.

В нем приняли участие Шакира, BTS, Джастин Бибер и другие звезды. Пауза между таймами превысила 27 минут. 

«У Супербоула в НФЛ вообще минут 40 идет представление. Это бизнес, деньги. Я нормально к этому отношусь.

Я не заметил, что это было [почти] 30 минут. Думал, там минут 15-20 от силы», – сказал Овечкин, посетивший матч между Испанией и Аргентиной (1:0).

ФИФА обманула: шоу растянуло перерыв на 27 минут вместо 17

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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Комментарии

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Это бизнес, деньги, я нормально к этому отношусь - добавил мультимиллионер Овечкин, рекламирующий за лишнюю копейку букмекеров
ОтветКорреш
Это бизнес, деньги, я нормально к этому отношусь - добавил мультимиллионер Овечкин, рекламирующий за лишнюю копейку букмекеров
Рекламирующий за лишнюю копейку вообще всё подряд ☝️
ОтветИван Корзун
Рекламирующий за лишнюю копейку вообще всё подряд ☝️
Он рекламирует "все подряд" - и ему за это платят.
а мы комментируем это "все подряд" - и нам за это не платят.
В этом и разница между нами;)
Так они в матче 20 секунд играют и 2 минуты готовятся возобновить игру. Стоят, на месте топчутся, шушукаются.
ОтветДмитрий Рабко
Так они в матче 20 секунд играют и 2 минуты готовятся возобновить игру. Стоят, на месте топчутся, шушукаются.
Перепутал с баскетболом
ОтветTurboX
Перепутал с баскетболом
Баскет более динамичный, чем американский футбол. Американский это игра розыгрышей, эпизодов. В баскете игра идет более плавно.
Жаль в финале кубка стэнли между 2 и 3 периодом 4 матча с Каролиной, когда уже все ясно было не было такого представление.
да все адекватные к этому нормально отнеслись
ОтветКлассный руководитель
да все адекватные к этому нормально отнеслись
Мне представление больше понравилось, чем финал. Как то поживее, повеселее.
ОтветКлассный руководитель
да все адекватные к этому нормально отнеслись
Согласен. Не понимаю этих "пуристов", которых стриггерил чуть увеличенный перерыв. И уж тем более не понимаю тех, кто против водопауз. Вообще считаю, что надо их на постоянку ввести хотя бы при повышенных температурах, например 25+, ну или хотя бы 30+. Мне кажется, что это может помочь повысить зрелищность, потому что игроки будут свежее к концу тайма, ну и, может, поможет игрокам быстрее восстанавливаться в целом.
Да все к этому придет, это понятно. Спорт дорожает, зарплаты игроков растут, премиальные выплаты за победы растут,матчей все больше, трансферные ценники все больше. Все это нужно окупать, а ведь ещё и заработать хочется и тоже побольше.
Этот вектор в сторону коммерциализации всего и вся в спорте к сожалению неизбежен
ОтветForza14Viola
Да все к этому придет, это понятно. Спорт дорожает, зарплаты игроков растут, премиальные выплаты за победы растут,матчей все больше, трансферные ценники все больше. Все это нужно окупать, а ведь ещё и заработать хочется и тоже побольше. Этот вектор в сторону коммерциализации всего и вся в спорте к сожалению неизбежен
Меня другое удивляет, может быть я странный и все моё окружение тоже, но я и мои знакомые ничего не покупаем на основе рекламы, более того, если реклама навязчива постоянно лезет при запуске приложений или просмотра рутуба/ вк видео (ютуб слава богу без рекламы) я стараюсь не покупать этот товар.
Как бы он относился к этому, если бы в хоккее перерывы были по 30 минут между периодами?
Хотя в его годы скорее положительно)
ОтветПетрович
Как бы он относился к этому, если бы в хоккее перерывы были по 30 минут между периодами? Хотя в его годы скорее положительно)
Нормально. Это деньги, а не гос бабки
Вот только в НФЛ эти деньги ясно куда и кому идут, кто делает этот бизнес и получает прибыль. А фифа вроде как некоммерческая организация, ни владельцев, ни акционеров. Кто же делает этот бизнес? Как в нем заинтересованы игроки?
За деньги да
Он забыл одну вещь - они много лет имели между таймами 15 минут (по правилам 10, но время отсчитывается с момента входа команд в раздевалку и до выхода). Организмы игроков настроены на это время. А тут почти полчаса. Да, сейчас не такая точная настройка, потому что водопой и компенсированное время минут 7-10 стало, но все равно очень большая разница
Адекватно Саша рассуждает, как бизнесмен
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