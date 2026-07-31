Даниил Марков: «Хоккей в НХЛ – это бизнес, там 5 игроков на место. Выложился пару раз на 80%, и уже будешь в фарм-клубе»

Даниил Марков: хоккей в НХЛ – это бизнес, там 5 игроков на место.

Бывший защитник клубов НХЛ Даниил Марков поделился мнением о том, кто из игроков обороны «Спартака » мог бы заиграть в Северной Америке.

– Кого в современном «Спартаке» из защитников вы видите с потенциалом?

– Хорошие данные у Даниила Орлова , не использовал пока свой потенциал Вениамин Королев , не понимаю почему. Странно, почему в позапрошлом сезоне Королев играл в основе, а в прошлом – совсем мало, больше в «Химике».

В команде есть молодые ребята, которые при правильном подходе и проведении дополнительных упражнений должны прилично прибавлять.

– Орлов через два года может попробовать себя в клубе НХЛ «Нью-Джерси», который его задрафтовал. Насколько высоки его шансы там попробовать закрепиться?

– Попробовать – это хорошо. Любой хоккеист, которому выпадает шанс в НХЛ, может это сделать. Другой вопрос, как он себя проявит в оставшиеся два года и будет ли ему целесообразно потом туда ехать. Там другой хоккей, и надо ехать со знаниями тех основ, как там играть.

Многие в Америку едут и сталкиваются с другим хоккеем – более жестким в отличие от КХЛ . Надо быть готовым к тому хоккею.

В НХЛ хоккей – это бизнес, там пять игроков на место. На каждую тренировку и игру ты должен выкладываться на 110-120%. Выложился ты пару раз на 80%, и будешь уже в фарм-клубе или вообще не будешь играть.

Игрок должен быть психологически устойчивым, морально быть готовым к тому, что его там ждет, – сказал Марков.

Даниил Марков о возможной продаже своих медалей: «Может, проведу аукцион с другими бывшими игроками для помощи ребятам на СВО. Такая идея есть»