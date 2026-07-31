Защитник «Трактора» Дронов: «Не понимаю перекрестный плей-офф. 3-й год подряд в полуфиналах три команды Востока и одна Запада – все показательно»

Защитник «Трактора» Дронов: не понимаю перекрестный плей-офф.

Защитник «Трактора » Григорий Дронов поделился мнением о перекрестном плей-офф в КХЛ.

– Четыре лучших команды регулярки вышли в решающую стадию плей-офф, и впервые за долгое время мы могли бы увидеть восточный финал Кубка Гагарина.

– Я честно не понимаю перекрестного плей-офф и третий год подряд в полуфиналах играют три команды Востока и одна Запада. Не вижу в этом особого смысла, по-моему, все показательно.

Казань меня приятно удивила, как они росли по сериям. С нами я бы не сказал, что они были суперкомандой, но они прибавляли. «Металлург » на протяжении всего сезона играл в здоровский хоккей.

«Авангард » знает, во что они играют и что они хотят. Вот эти три восточные команды, – сказал Дронов.

Григорий Дронов: «Сафонов – очень противный хоккеист, на него прямо смотреть противно, когда он начинает орать. Но влияние на игру большое»