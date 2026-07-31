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  4. Защитник «Трактора» Дронов: «Не понимаю перекрестный плей-офф. 3-й год подряд в полуфиналах три команды Востока и одна Запада – все показательно»

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Защитник «Трактора» Дронов: «Не понимаю перекрестный плей-офф. 3-й год подряд в полуфиналах три команды Востока и одна Запада – все показательно»
Защитник «Трактора» Дронов: не понимаю перекрестный плей-офф.

Защитник «Трактора» Григорий Дронов поделился мнением о перекрестном плей-офф в КХЛ.

– Четыре лучших команды регулярки вышли в решающую стадию плей-офф, и впервые за долгое время мы могли бы увидеть восточный финал Кубка Гагарина.

– Я честно не понимаю перекрестного плей-офф и третий год подряд в полуфиналах играют три команды Востока и одна Запада. Не вижу в этом особого смысла, по-моему, все показательно.

Казань меня приятно удивила, как они росли по сериям. С нами я бы не сказал, что они были суперкомандой, но они прибавляли. «Металлург» на протяжении всего сезона играл в здоровский хоккей.

«Авангард» знает, во что они играют и что они хотят. Вот эти три восточные команды, – сказал Дронов.

Григорий Дронов: «Сафонов – очень противный хоккеист, на него прямо смотреть противно, когда он начинает орать. Но влияние на игру большое»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Копейский рабочий»
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logoМеталлург Мг
logoГригорий Дронов
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Комментарии

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А чемпион из какой конференции? )
А что показательного в том,что в полуфиналах 3 команды с востока и одна с запада?
ОтветDOR1974
А что показательного в том,что в полуфиналах 3 команды с востока и одна с запада?
Комментарий удален пользователем
ОтветАлексaндр Молодкин
Комментарий удален пользователем
они пылесос или пока потолок для всех команд не сделали единый. С бюджетом в разы больше и дурак наберёт команду и будет пылесосить
Гриша, а сколько раз за эти три года побеждали команды Востока?
ОтветВыдр
Гриша, а сколько раз за эти три года побеждали команды Востока?
Металлург,а потом два раза Локомотив.Хоть как бы было,Локомотив за эти два года,при любом раскладе бы выиграл.
Ого, оказывается московское Динамо в позапрошлом сезоне на Востоке играло.
Логика шикарная, академик Дронов выявил новую закономерность: если 3 команды с Востока в полуфинале - чемпион будет с Запада, вероятно, если будет 3 команды с Запада в полуфинале, значит победителем будет Восточная... или там еще какая идея у Григория?
Дронов забыл уже с кем играл в полуфинале год назад ?? 🗿
....с динамо вообще то, а потом финал с локо.
в 1/2 ПО 25 было по две команды из обеих конф.
Хоть перекрёстный, хоть прямой, в чём проблема?
Ну и че это показывает? То что в поздних стадиях стабильно играют те же самые клубы просто потому что у них есть деньги, а у других их в половину меньше, если не больше?
Играют 4лучших системных команд и стабильных во всем.
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Григорий Дронов: «Сафонов – очень противный хоккеист, на него прямо смотреть противно, когда он начинает орать. Но влияние на игру большое»
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