«Барыс» расторг контракты с Бояркиным и Гайтамировым по инициативе клуба: «Решение основано на спортивном принципе»

«Барыс» расторг контракты с Бояркиным и Гайтамировым.

«Барыс » объявил о расторжении договоров с вратарем Никитой Бояркиным и защитником Тамирланом Гайтамировым .

«Контракты расторгнуты по инициативе клуба. Данное решение принято, основываясь на спортивном принципе и текущей трансферной ситуации.

«Барыс» благодарит хоккеистов за работу и желает им успехов в карьере!» – сказано в сообщении клуба.

27-летний Бояркин выступал за казахстанский клуб с 2021 года. На его счету 103 матча в Fonbet КХЛ с учетом плей-офф. В прошлом сезоне – 15 игр при 90% сэйвов.

В активе 25-летнего Гайтамирова 167 игр и 10 (2+8) очков за клуб. В прошлой регулярке – 0+1 в 17 матчах.