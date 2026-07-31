«Барыс» расторг контракты с Бояркиным и Гайтамировым по инициативе клуба: «Решение основано на спортивном принципе»
«Барыс» расторг контракты с Бояркиным и Гайтамировым.
«Барыс» объявил о расторжении договоров с вратарем Никитой Бояркиным и защитником Тамирланом Гайтамировым.
«Контракты расторгнуты по инициативе клуба. Данное решение принято, основываясь на спортивном принципе и текущей трансферной ситуации.
«Барыс» благодарит хоккеистов за работу и желает им успехов в карьере!» – сказано в сообщении клуба.
27-летний Бояркин выступал за казахстанский клуб с 2021 года. На его счету 103 матча в Fonbet КХЛ с учетом плей-офф. В прошлом сезоне – 15 игр при 90% сэйвов.
В активе 25-летнего Гайтамирова 167 игр и 10 (2+8) очков за клуб. В прошлой регулярке – 0+1 в 17 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии