Никитин о 17-летнем Привалове: «Молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей. Тихонов говорил, что торопиться хуже, чем опаздывать»

Никитин о Привалове: молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о продлении контракта с Назаром Приваловым . 17-летний нападающий подписал договор на четыре года.

– Назар Привалов подписал свой первый контракт с ЦСКА. Его называют одним из главных проспектов армейского клуба за последние десять лет. Планируете ли вы его привлекать к основе уже в предстоящем сезоне?

– Только время, проведенное с нами на сборах, покажет, готов ли он к привлечению к основному составу по ходу сезона или нет. Виктор Васильевич Тихонов говорил, что молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей, торопиться хуже, чем опаздывать.

Для Назара важно, чтобы он был готов к тем задачам, которые перед ним поставит взрослый хоккей. Наша же задача – подготовить его к выполнению этих задач. Талант и целеустремленность Привалова точно помогут ЦСКА, – сказал Никитин.

Привалов дебютировал в Olimpbet МХЛ в сезоне-2025/26. В 57 матчах за «Красную Армию» с учетом плей-офф он набрал 50 (30+20) очков. Он побил рекорд клуба по голам среди игроков до 17 лет и был признан лучшим новичком сезона в МХЛ.

Привалов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии Daily Faceoff. Дюпон – 1-й, Скворцов – 4-й, Якунин – 17-й, Пустовой – 18-й, Штырхунов – 23-й