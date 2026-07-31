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  4. Никитин о 17-летнем Привалове: «Молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей. Тихонов говорил, что торопиться хуже, чем опаздывать»

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Никитин о 17-летнем Привалове: «Молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей. Тихонов говорил, что торопиться хуже, чем опаздывать»
Никитин о Привалове: молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о продлении контракта с Назаром Приваловым. 17-летний нападающий подписал договор на четыре года.

– Назар Привалов подписал свой первый контракт с ЦСКА. Его называют одним из главных проспектов армейского клуба за последние десять лет. Планируете ли вы его привлекать к основе уже в предстоящем сезоне?

– Только время, проведенное с нами на сборах, покажет, готов ли он к привлечению к основному составу по ходу сезона или нет. Виктор Васильевич Тихонов говорил, что молодые должны вовремя заходить во взрослый хоккей, торопиться хуже, чем опаздывать.

Для Назара важно, чтобы он был готов к тем задачам, которые перед ним поставит взрослый хоккей. Наша же задача – подготовить его к выполнению этих задач. Талант и целеустремленность Привалова точно помогут ЦСКА, – сказал Никитин.

Привалов дебютировал в Olimpbet МХЛ в сезоне-2025/26. В 57 матчах за «Красную Армию» с учетом плей-офф он набрал 50 (30+20) очков. Он побил рекорд клуба по голам среди игроков до 17 лет и был признан лучшим новичком сезона в МХЛ.

Привалов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии Daily Faceoff. Дюпон – 1-й, Скворцов – 4-й, Якунин – 17-й, Пустовой – 18-й, Штырхунов – 23-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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Назар Привалов
logoМХЛ
logoКрасная Армия

Комментарии

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Не знаю, когда и по какому поводу говорил подобное В.В.Тихонов, но Крутов, Могильный, Фёдоров, Буре, Фетисов, Касатонов, Вячеслав Козлов начинали играть в ЦСКА у Тихонова в 16-17 лет.
ОтветAl561
Не знаю, когда и по какому поводу говорил подобное В.В.Тихонов, но Крутов, Могильный, Фёдоров, Буре, Фетисов, Касатонов, Вячеслав Козлов начинали играть в ЦСКА у Тихонова в 16-17 лет.
ну а тут хрен поспоришь. скажут - а они были готовы, поэтому и начинали в 16-17. просто в ЦСКА были и те, кто нет. вот Буре, Федоров, Зелепукин были готовы, а условне Камышников, Панфиленков , Костичкин - нет..
«Талант и целеустремлённость Привалова точно помогут ЦСКА» Что-то чувствую, что Красной Армии , а не ЦСКА)
Есть большие сомнение, что Назар доверие заслужит. Нужен результат, а не молодежи доверять, Никитин лучше подпишет таких игроков как Калинин.
ОтветSerh08
Есть большие сомнение, что Назар доверие заслужит. Нужен результат, а не молодежи доверять, Никитин лучше подпишет таких игроков как Калинин.
да вот кстати хоть Никитин и на результат работает, но молодёжи он доверяет. В том же Локо много молодых было, да и в ЦСКА тоже давал время
Привалов конечно талант, но у Никитина будет сложно хоть и с габаритами порядок. Это атакующий игрок, это топ-6, а там нужен результат. а ниже его бесполезно ставить. и я бы не сказал, что он МХЛ перерос
-----------
будет хорошо, если подтянут в Звезду. если там пойдет, то да, дальше надо смотреть выше
Проспект на то и проспект, чтобы готовить и смотреть. Не думаю, что тренер уровня Никитина не задействует парня, если он будет готов
Поэтому в ЦСКА и подписывают такие долгосрочные контракты. На 5 сезонов с Андреяновым, на 4 сезона с Приваловым. Раньше чем через 2 сезона их в основе и не рассматривают. И раз оба подписали ТАКИЕ контракты, значит готовы ждать и играть в МХЛ и ВХЛ.
Ну а те кто ждать не хочет, как Штырхунов, Савин, Якушевский, ... отправились в CHL.
ОтветprogexpNN
Поэтому в ЦСКА и подписывают такие долгосрочные контракты. На 5 сезонов с Андреяновым, на 4 сезона с Приваловым. Раньше чем через 2 сезона их в основе и не рассматривают. И раз оба подписали ТАКИЕ контракты, значит готовы ждать и играть в МХЛ и ВХЛ. Ну а те кто ждать не хочет, как Штырхунов, Савин, Якушевский, ... отправились в CHL.
Не хотят ждать чего? Что, Штырхунова в следующем сезоне будут поднимать в основу на матчи АХЛ хотя бы?
Для чего бред писать - сперва про сравнение прогресса, сейчас - про нежелание что-то ждать.?
Угу. Буре дебютировал с основе ЦСКА у того самого Тихонова в 16. Могильный - в 17.
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