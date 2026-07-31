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  4. Малкину исполнилось 40 лет. ФХР поздравила форварда «Питтсбурга»: «С юбилеем! Пусть все сбывается»

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Малкину исполнилось 40 лет. ФХР поздравила форварда «Питтсбурга»: «С юбилеем! Пусть все сбывается»
ФХР поздравила Малкина с 40-летием.

Форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину исполнилось 40 лет. Федерация хоккея России (ФХР) поздравила игрока с праздником.

«Двукратный чемпион мира, нападающий национальной сборной отмечает день рождения в последний день июля.

Поздравляем с юбилеем! Пусть все сбывается!» – сказано в сообщении.

Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ. На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» трижды становился обладателем Кубка Стэнли, дважды брал приз лучшему бомбардиру регулярки («Арт Росс Трофи»), по разу получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсэй Эворд», а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2009 («Конн Смайт Трофи»).

В составе сборной России имеет семь медалей чемпионатов мира: два золота (2012, 2014), два серебра и три бронзы.

Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
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Комментарии

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Безусловная легенда. Зал Славы+свитер. И Топ-100! ))
Ответdalmolchun
Безусловная легенда. Зал Славы+свитер. И Топ-100! ))
да уже как бы не топ-50...)
ОтветАстановский
да уже как бы не топ-50...)
Не как бы, а точно!)
Те душнилы из НХЛ напихали туда старперов, которые еле играли и катались. Не хоккей был, а мясо. Там больше половины игроков, до Малкина как до Китая..)
Один из самых успешных и известных российских спортсменов 21 века, с очень крутой карьерой
Легенда. Человек сильной воли и характера, после стольких травм, ломанный-переломанный, после всех проблем в личной жизни, и в 40 лет продлевается ещё на год на уровне НХЛ. Причём с очком за игру. Просто вау. И это ещё не конец. Только здоровья!
Топ 10 игроков в истории, которым не повезло попасть в тройной клуб, хотя своей игрой и карьерой явно на этот клуб наиграл.
ОтветProkuror Prokurorov
Топ 10 игроков в истории, которым не повезло попасть в тройной клуб, хотя своей игрой и карьерой явно на этот клуб наиграл.
Я так понимаю, там только наши в этом списке?
ОтветProkuror Prokurorov
Топ 10 игроков в истории, которым не повезло попасть в тройной клуб, хотя своей игрой и карьерой явно на этот клуб наиграл.
Гретцки тоже нет в тройном клубе ну и что. От этого он не станет хуже как игрок
пришёл в лигу всего на год позже Овечкина, а сыграл меньше на 400+ игр, проклятые травмы
по очкам в среднем за игру немного опережает Ови, и в регулярке, и в плей-офф
С днём рождения, Малыч. Здоровья и только здоровья, а остальное приложится! главное чемпионские перстни никгму не доверяй)))
Малыч легенда хоккея
Лучший центр России!!!! с днём рождения
Жека!!!!!!!
Малыч на ЧМ-2012 - один из самых ярких перформансов игрока на крупном турнире, что довелось видеть
ОтветBartez1986
Малыч на ЧМ-2012 - один из самых ярких перформансов игрока на крупном турнире, что довелось видеть
Помню, просто катком прошелся по турниру
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