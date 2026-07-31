Малкину исполнилось 40 лет. ФХР поздравила форварда «Питтсбурга»: «С юбилеем! Пусть все сбывается»

ФХР поздравила Малкина с 40-летием.

Форварду «Питтсбурга » Евгению Малкину исполнилось 40 лет. Федерация хоккея России (ФХР ) поздравила игрока с праздником.

«Двукратный чемпион мира, нападающий национальной сборной отмечает день рождения в последний день июля.

Поздравляем с юбилеем! Пусть все сбывается!» – сказано в сообщении.

Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ. На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга » трижды становился обладателем Кубка Стэнли, дважды брал приз лучшему бомбардиру регулярки («Арт Росс Трофи»), по разу получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсэй Эворд», а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2009 («Конн Смайт Трофи»).

В составе сборной России имеет семь медалей чемпионатов мира: два золота (2012, 2014), два серебра и три бронзы.

Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ