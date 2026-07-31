Экс-тренер «Баффало» и сборной США Грэнато стал ассистентом в «Коламбусе»

«Коламбус » объявил о назначении Дона Грэнато на должность ассистента главного тренера команды – Рика Боунесса.

58-летний специалист не работал в НХЛ с 2024 года, тогда он покинул пост главного тренера «Баффало ».

Грэнато возглавлял сборную США на чемпионате мира-2026. Команда под его руководством проиграла Канаде в четвертьфинале (0:4).

«Коламбус» может дать Фантилли контракт на 5 лет и 13-13,5 млн долларов за сезон. У форварда 59 очков за 82 игры в прошлом сезоне (Аарон Порцлайн)