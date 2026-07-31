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  4. Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»

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Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»
Ротенберг о Челябинске: суровый город, но люди очень положительные.

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг поделился мнением об открытии филиала в Челябинске.

– В чем, на ваш взгляд, уникальность Челябинска?

– В Челябинске чувствуются традиции, энергетика великих спортсменов, которые здесь выросли. Это замечательный город, где очень положительные люди и пресса правильно настроена. Суровый город, но люди настоящие.

Надо поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича Текслера за поддержку хоккея. И это дает нам возможность привлекать частные инвестиции и работать с государственными органами власти, чтобы все развивалось. Это большая совместная командная работа.

Самое главное – что все прошло очень позитивно, что дети улыбаются и родители благодарят.

– Что для вас правильный настрой прессы?

– Правильно настроенная пресса – это та, которая за созидание. Видно, что здесь любят хоккей, – сказал Ротенберг.

Ротенберг об академии «Красная Машина Челябинск»: «Исторически это наш самый хоккейный город. Мечтаем, надеемся, верим, что ребята сыграют за сборную России, обыграют Канаду и США»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoТрактор
Алексей Текслер
logoКрасная Машина-Юниор

Комментарии

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Суровые города, это Билибино, Певек, Норильск и др. Челябинск это санаторий-профилакторий по сравнению с ними.
договорился до ст.128.1 УК РФ)))
"на одной стороне едет порш, на другой лежит бомж.. (с)
ОтветГолуби в траве
"на одной стороне едет порш, на другой лежит бомж.. (с)
Самодельный рэп - самый дельный (с)
а без стереотипов никак?
Воспроизвёл штамп о Челябинскее и доволен до укачки)
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