Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»

Ротенберг о Челябинске: суровый город, но люди очень положительные.

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг поделился мнением об открытии филиала в Челябинске.

– В чем, на ваш взгляд, уникальность Челябинска?

– В Челябинске чувствуются традиции, энергетика великих спортсменов, которые здесь выросли. Это замечательный город, где очень положительные люди и пресса правильно настроена. Суровый город, но люди настоящие.

Надо поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича Текслера за поддержку хоккея. И это дает нам возможность привлекать частные инвестиции и работать с государственными органами власти, чтобы все развивалось. Это большая совместная командная работа.

Самое главное – что все прошло очень позитивно, что дети улыбаются и родители благодарят.

– Что для вас правильный настрой прессы?

– Правильно настроенная пресса – это та, которая за созидание. Видно, что здесь любят хоккей, – сказал Ротенберг.

Ротенберг об академии «Красная Машина Челябинск»: «Исторически это наш самый хоккейный город. Мечтаем, надеемся, верим, что ребята сыграют за сборную России, обыграют Канаду и США»