Ротенберг о Челябинске: «Суровый город, но люди очень положительные и настоящие. Пресса правильно настроена – на созидание»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг поделился мнением об открытии филиала в Челябинске.
– В чем, на ваш взгляд, уникальность Челябинска?
– В Челябинске чувствуются традиции, энергетика великих спортсменов, которые здесь выросли. Это замечательный город, где очень положительные люди и пресса правильно настроена. Суровый город, но люди настоящие.
Надо поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича Текслера за поддержку хоккея. И это дает нам возможность привлекать частные инвестиции и работать с государственными органами власти, чтобы все развивалось. Это большая совместная командная работа.
Самое главное – что все прошло очень позитивно, что дети улыбаются и родители благодарят.
– Что для вас правильный настрой прессы?
– Правильно настроенная пресса – это та, которая за созидание. Видно, что здесь любят хоккей, – сказал Ротенберг.
Ротенберг об академии «Красная Машина Челябинск»: «Исторически это наш самый хоккейный город. Мечтаем, надеемся, верим, что ребята сыграют за сборную России, обыграют Канаду и США»
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