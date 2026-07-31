«Трактор» продлил контракт с Рыковым на год

«Трактор» продлил контракт с Рыковым.

«Трактор » объявил о продлении контракта с 21-летним нападающим Александром Рыковым на год. Соглашение носит двусторонний (КХЛ – ВХЛ) характер.

В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей в FONBET КХЛ и набрал 15 (8+7) очков при полезности «плюс 3» за 9:50 в среднем на льду.

В Кубке Гагарина на счету Рыкова две игры и 1 (0+1) результативное действие.

«Трактор» и «Металлург» интересуются Обе-Кюбелем. Экс-форвард «Вашингтона» предпочел бы переход в «Динамо» Минск или «Барыс» (Михаил Зислис)