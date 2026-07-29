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  4. Вайсфельд о СКА: «В том году они сыграли ниже своих возможностей. У меня вызывало удивление комплектование команды. У них есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Запада»

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Вайсфельд о СКА: «В том году они сыграли ниже своих возможностей. У меня вызывало удивление комплектование команды. У них есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Запада»
Вайсфельд поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27.

«У СКА, по крайней мере, есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Западной конференции. Если так произойдет, то это не будет сенсацией.

Сложно сказать, что им мешало добиваться результатов раньше, для этого нужно быть внутри команды. Но у меня в СКА вызывало удивление комплектование команды. Однако у них свой взгляд, свой подход.

В том году они сыграли ниже своих возможностей, посмотрим, как будет в этом», – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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Комментарии

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Не эксперт, но тоже могу сказать, что не будет сенсацией, если в тройку Запада попадёт хорошо усилившееся Торпедо, Охк с Тамбиевым, или даже разбогатевший Шанхай.
Локомотив и кони - по умолчанию
Такие комментарии и я могу давать. Даже лучше!)
Полная перезагрузка команды, что тут сложного и непонятного?..
ОтветПавел Скоков
Такие комментарии и я могу давать. Даже лучше!) Полная перезагрузка команды, что тут сложного и непонятного?..
Дяденька Леня официальный скаут "Пингвинз" в России последние три года, очень сильно удивляется, что ему СКА не показывает своих перспективных игроков))
Выдавать авансы перед чемпионатом может каждый , а специалист должен как-то обосновывать свои мысли , а пока как мне кажется (не специалисту) СКА на данный момент это сборная солянка , собранная тренером , что бы показывать "хоккей за который не стыдно" , как он и неоднократно заявлял, но обещать это одно , а делать совсем другое.
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