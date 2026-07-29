Вайсфельд о СКА: «В том году они сыграли ниже своих возможностей. У меня вызывало удивление комплектование команды. У них есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Запада»

Вайсфельд поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27.

«У СКА, по крайней мере, есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Западной конференции. Если так произойдет, то это не будет сенсацией.

Сложно сказать, что им мешало добиваться результатов раньше, для этого нужно быть внутри команды. Но у меня в СКА вызывало удивление комплектование команды. Однако у них свой взгляд, свой подход.

В том году они сыграли ниже своих возможностей, посмотрим, как будет в этом», – сказал Вайсфельд.