Вайсфельд о СКА: «В том году они сыграли ниже своих возможностей. У меня вызывало удивление комплектование команды. У них есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Запада»
Вайсфельд поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне.
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27.
«У СКА, по крайней мере, есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Западной конференции. Если так произойдет, то это не будет сенсацией.
Сложно сказать, что им мешало добиваться результатов раньше, для этого нужно быть внутри команды. Но у меня в СКА вызывало удивление комплектование команды. Однако у них свой взгляд, свой подход.
В том году они сыграли ниже своих возможностей, посмотрим, как будет в этом», – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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