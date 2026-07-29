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  4. Мухамадуллин о ЧМ по футболу: «Болел за Месси, жаль, что Аргентина проиграла в финале. Групповой этап вообще не понравился, матчи скучные и их слишком много»

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Мухамадуллин о ЧМ по футболу: «Болел за Месси, жаль, что Аргентина проиграла в финале. Групповой этап вообще не понравился, матчи скучные и их слишком много»
Шакир Мухамадуллин высказался о чемпионате мира по футболу-2026.

Хоккеист «Эдмонтона» Шакир Мухамадуллин поделился мыслями о чемпионате мира по футболу-2026.

В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0). 

– Следили ли за чемпионатом мира по футболу?

– Да, групповой этап мне вообще не понравился. Скучные матчи и их слишком много, а в плей-офф получилось неплохо.

Жаль, конечно, что Аргентина проиграла в финале, потому что персонально болел за Месси, – сказал Мухамадуллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoШакир Мухамадуллин
logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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Да нормально все, можно и 64 замутить но с одной реформой! Из группы выходит только 1 команда, а никак не две и даже третьи, тогда и рубка начнется сразу в группах. А так как выходят не две а одна то и игр меньше
А Финал просто сказка был в плане борьбы, 0 ударов за 90 минут нужно постараться 😁
лучше бы Испания и Англия разыграли финал, а не судейская Аргентина с сынком фифа
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