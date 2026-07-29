Мухамадуллин о ЧМ по футболу: «Болел за Месси, жаль, что Аргентина проиграла в финале. Групповой этап вообще не понравился, матчи скучные и их слишком много»
Шакир Мухамадуллин высказался о чемпионате мира по футболу-2026.
Хоккеист «Эдмонтона» Шакир Мухамадуллин поделился мыслями о чемпионате мира по футболу-2026.
В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).
– Следили ли за чемпионатом мира по футболу?
– Да, групповой этап мне вообще не понравился. Скучные матчи и их слишком много, а в плей-офф получилось неплохо.
Жаль, конечно, что Аргентина проиграла в финале, потому что персонально болел за Месси, – сказал Мухамадуллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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