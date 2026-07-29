Леонид Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Не вижу предпосылок, чтобы команда была сильнее, чем в прошлом году»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями о «Тракторе».
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Трактора» в новом сезоне.
«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году.
Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией», – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Попасть надо в восьмёрку.
Какая разница между шестым и восьмым местом?