Орлов о будущем: «Хочу по максимуму играть в НХЛ, еще один Кубок Стэнли выиграть. Это лучшая лига, у меня там еще есть цели и мечты»

Защитник «Сан-Хосе» Орлов рассказал о своих планах на будущее.

Защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов высказался о своих планах на будущее.

– Евгений Кузнецов то ли в шутку, то ли всерьез говорит о том, что в конце карьеры хочет поиграть в ВХЛ. Вы себя можете представить в форме «Кузни» через несколько лет?

– У Кузи свои мечты (смеется.) Я хочу по максимуму играть в НХЛ . Главное, чтобы здоровье позволяло. Это лучшая лига, у меня там еще есть цели и мечты. Хочется еще один Кубок Стэнли выиграть.

– А в роли Александра Семина, который после окончания карьеры стал президентом родного «Сокола»?

– Посмотрим! Пока об этом не задумывался, – сказал Орлов .