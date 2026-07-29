Пакетт о гражданстве РФ: «Я не считаюсь иностранцем, это преимущество. Путешествовать теперь намного проще: просто прохожу через паспортный контроль. И вообще мне очень нравится Россия»

Седрик Пакетт высказался о получении гражданства России.

Канадский нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт высказался о получении гражданства России.

Пакетт ранее играл за минское и московское «Динамо». В 2024 году форвард получил гражданство РФ и перестал считаться легионером.

– Почему вы решили получить российское гражданство? Это помогло вам в карьере?

– Я, честно говоря, не так много могу сказать по этому поводу. Думаю, именно Алексей Сопин первым заговорил со мной о том, что я могу получить гражданство. Это было еще в «Динамо».

Очевидно, для меня это хорошо. Я не считаюсь иностранцем, а это всегда преимущество. И путешествовать теперь намного проще: я просто прохожу через паспортный контроль.

И вообще мне очень нравится Россия. Я здесь уже больше трех лет, плюс еще год в Беларуси, так что мне все это очень близко. Пока я играю в хоккей, планирую оставаться в России как можно дольше.

Конечно, российское гражданство мне помогает. Теперь это особенно важно для команды – я буду шестым иностранным игроком, не попадая при этом под лимит, поэтому для «Авангарда » это тоже большой плюс. Думаю, здесь вообще нет никаких минусов, – заявил Пакетт.