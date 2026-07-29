Гендиректор «Торпедо» об Агафонове: «Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне. Довольны, что его переход состоялся»

Гендиректор «Торпедо» высказался о переходе 19-летнего защитника Агафонова.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о переходе в клуб 19-летнего защитника Максима Агафонова.

Ранее стало известно , что «Салават» обменял Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию.

«Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне и мы довольны, что его переход в «Торпедо» состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике-лимитчике и, с учетом возраста, у Максима есть шансы занять эту нишу.

Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе «Торпедо», – сказал Забуга.