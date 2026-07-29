Гендиректор «Торпедо» об Агафонове: «Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне. Довольны, что его переход состоялся»
Гендиректор «Торпедо» высказался о переходе 19-летнего защитника Агафонова.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о переходе в клуб 19-летнего защитника Максима Агафонова.
Ранее стало известно, что «Салават» обменял Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию.
«Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне и мы довольны, что его переход в «Торпедо» состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике-лимитчике и, с учетом возраста, у Максима есть шансы занять эту нишу.
Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе «Торпедо», – сказал Забуга.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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