Шакир Мухамадуллин: «Заснул игроком «Сан-Хосе», проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон, увидел кучу сообщений»

Защитник Шакир Мухамадуллин высказался о своем обмене из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон».
– Какие эмоции остались после «Матча года»?
– Положительные эмоции. Крутой праздник для болельщиков, смогли собрать большую сумму для помощи нуждающимся. Думаю, что и у экранов много людей смотрели игру. Очень рад, что меня пригласили.
– Ожидали ли вы обмена из «Сан-Хосе» в это межсезонье?
– Не ожидал, но всегда был к этому готов, так как это часть нашей работы и любые обстоятельства могут возникнуть. Некие слухи были, знал о них, а потом и случился обмен.
– Как узнали об этом?
– Я живу в Уфе, была ночь. Проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон и увидел кучу сообщений. Получается, что заснул игроком «Сан-Хосе», а проснулся хоккеистом «Эдмонтона», – смеясь сказал Мухамадуллин.
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