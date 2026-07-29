Шакир Мухамадуллин: «Заснул игроком «Сан-Хосе», проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон, увидел кучу сообщений»

Мухамадуллин высказался об обмене из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон».

Защитник Шакир Мухамадуллин высказался о своем обмене из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон».

– Какие эмоции остались после «Матча года»?

– Положительные эмоции. Крутой праздник для болельщиков, смогли собрать большую сумму для помощи нуждающимся. Думаю, что и у экранов много людей смотрели игру. Очень рад, что меня пригласили.

– Ожидали ли вы обмена из «Сан-Хосе» в это межсезонье?

– Не ожидал, но всегда был к этому готов, так как это часть нашей работы и любые обстоятельства могут возникнуть. Некие слухи были, знал о них, а потом и случился обмен.

– Как узнали об этом?

– Я живу в Уфе, была ночь. Проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон и увидел кучу сообщений. Получается, что заснул игроком «Сан-Хосе», а проснулся хоккеистом «Эдмонтона», – смеясь сказал Мухамадуллин.