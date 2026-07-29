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  4. Шакир Мухамадуллин: «Заснул игроком «Сан-Хосе», проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон, увидел кучу сообщений»

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Шакир Мухамадуллин: «Заснул игроком «Сан-Хосе», проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон, увидел кучу сообщений»
Мухамадуллин высказался об обмене из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон».

Защитник Шакир Мухамадуллин высказался о своем обмене из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон».

– Какие эмоции остались после «Матча года»?

– Положительные эмоции. Крутой праздник для болельщиков, смогли собрать большую сумму для помощи нуждающимся. Думаю, что и у экранов много людей смотрели игру. Очень рад, что меня пригласили.

– Ожидали ли вы обмена из «Сан-Хосе» в это межсезонье?

– Не ожидал, но всегда был к этому готов, так как это часть нашей работы и любые обстоятельства могут возникнуть. Некие слухи были, знал о них, а потом и случился обмен.

– Как узнали об этом?

– Я живу в Уфе, была ночь. Проснулся ночью, пошел в туалет и меня обменяли в «Эдмонтон». Открыл телефон и увидел кучу сообщений. Получается, что заснул игроком «Сан-Хосе», а проснулся хоккеистом «Эдмонтона», – смеясь сказал Мухамадуллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Получается, шёл в туалет, а попал в Эдмонтон
ОтветВладимир Чехов
Получается, шёл в туалет, а попал в Эдмонтон
Может приснилось
Туалет похоже был на севере, а спальня на юге)
А не пошёл бы- не обменяли
Отсюда мораль: в туалет надо ходить перед сном, чтоб никуда не обменяли
Чуть не просрал обмен😏
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