Виноградов заработает 30 млн рублей в «Торпедо» в сезоне-2026/27, 35 млн – в 2027/28 («СЭ»)

Зарплата Виноградова в «Торпедо» – 30 млн рублей в следующем сезоне.

Зарплата нападающего «Торпедо» Егора Виноградова в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сезоне-2027/28 игрок получит 35 миллионов рублей. Также предусмотрены бонусы за определенное количество очков.

Ранее «Торпедо » объявило о продлении контракта с форвардом до 2028 года.

В минувшем сезоне Виноградов стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородского клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ. В его активе 54 (23+31) очка в 67 играх.

В 10 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина он добавил еще 5 (4+1) баллов.