Директор «Северстали» о медийности Козырева: «Не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Он сосредоточен на хоккее, наш тренер уникален, мы за него держимся»

Директор «Северстали» высказался о главном тренере Андрее Козыреве.

Директор «Северстали » Николай Канаков поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Козыреве .

– Сейчас межсезонье, считаете ли вы, что Андрею Козыреву стоит почаще появляться в СМИ?

– То, что считаю я, не значит, что так считает тренер. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь.

Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Берет неизвестную личность и делает из него звезду. Он любит хоккей, работать с молодыми игроками. У него такая фишка.

– А вы заинтересованы в его медийности?

– Вы же понимаете, что я не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Мы пытаемся жить в этом мире.

Вам, зрителю, было бы интересно увидеть все от первого лица. Но наш тренер уникален, и мы за него держимся, – сказал Канаков.