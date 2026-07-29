  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Директор «Северстали» о медийности Козырева: «Не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Он сосредоточен на хоккее, наш тренер уникален, мы за него держимся»

0
Директор «Северстали» о медийности Козырева: «Не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Он сосредоточен на хоккее, наш тренер уникален, мы за него держимся»
Директор «Северстали» высказался о главном тренере Андрее Козыреве.

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Козыреве.

– Сейчас межсезонье, считаете ли вы, что Андрею Козыреву стоит почаще появляться в СМИ?

– То, что считаю я, не значит, что так считает тренер. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь.

Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Берет неизвестную личность и делает из него звезду. Он любит хоккей, работать с молодыми игроками. У него такая фишка.

– А вы заинтересованы в его медийности?

– Вы же понимаете, что я не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Мы пытаемся жить в этом мире.

Вам, зрителю, было бы интересно увидеть все от первого лица. Но наш тренер уникален, и мы за него держимся, – сказал Канаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoНиколай Канаков
logoАндрей Козырев
logoМатч ТВ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче защитника. Перед игрой под своды арены в Череповце подняли стяг с его номером
Директор «Северстали» о Шипачеве: «У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим – возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль»
Киселевич о том, по чему будет скучать после завершения карьеры: «По раздевалке, банальный ответ. И по коллективу»
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о словах Дэйли про Россию на Кубке мира: «Приятная новость. Там будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, турнир становится самым престижным соревнованием!»
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»