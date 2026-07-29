Директор «Северстали» о медийности Козырева: «Не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Он сосредоточен на хоккее, наш тренер уникален, мы за него держимся»

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Козыреве.
– Сейчас межсезонье, считаете ли вы, что Андрею Козыреву стоит почаще появляться в СМИ?
– То, что считаю я, не значит, что так считает тренер. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь.
Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Берет неизвестную личность и делает из него звезду. Он любит хоккей, работать с молодыми игроками. У него такая фишка.
– А вы заинтересованы в его медийности?
– Вы же понимаете, что я не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Мы пытаемся жить в этом мире.
Вам, зрителю, было бы интересно увидеть все от первого лица. Но наш тренер уникален, и мы за него держимся, – сказал Канаков.
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