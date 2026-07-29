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  4. Пакетт о «Динамо»: «Мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего. Поэтому в итоге мы пошли разными путями»

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Пакетт о «Динамо»: «Мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего. Поэтому в итоге мы пошли разными путями»
Пакетт высказался после перехода в «Авангард» из «Динамо».

Нападающий Седрик Пакетт высказался после перехода в «Авангард» из «Динамо».

– Несколько вопросов о «Динамо». Вы провели всего 21 матч, но все это время оставались частью команды. Как вам кажется, каким получился сезон для московского клуба? И какую поддержку вы чувствовали со стороны клуба, когда восстанавливались после травмы?

– Клуб сделал все возможное, чтобы помочь мне вернуться на лед. Мы пробовали разные варианты лечения и восстановления. Мне абсолютно не в чем упрекнуть организацию – со мной обращались великолепно. Думаю, в клубе надеялись, что я вернусь, и я сам тоже рассчитывал вернуться. К сожалению, этого не произошло.

Что касается команды, думаю, для «Динамо» прошлый сезон получился очень непростым. Было слишком много отвлекающих факторов, в том числе вся эта история с тренерским штабом и постоянными изменениями. На протяжении всего сезона игроки не чувствовали себя полностью комфортно.

На команду оказывалось серьезное давление со стороны руководства. Поэтому, на мой взгляд, это был не лучший сезон для «Динамо». Но я все равно болею за эту команду и надеюсь, что в этом году у нее все сложится хорошо. Правда, только не в матчах против «Авангарда».

– Новый тренер «Динамо» Леонид Тамбиев пытался вас сохранить? Вот от Макса Комтуа он сразу отказался.

– Думаю, в начале лета новое руководство действительно хотело, чтобы я остался и продолжил играть за «Динамо». Но потом мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего, чем просто возможность пройти просмотр. Поэтому в итоге мы пошли разными путями.

Да, думаю, изначально они хотели меня сохранить. Но, похоже, их немного беспокоила ситуация с моей спиной, – сказал Пакетт.

В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Парень отыграл. Но деньги получать хочет.
Гуся ещё надо было сплавить. Хавают много,а выхлопа маловато будет от них. Пакетт так вообще в лазарете сезон отсидел.
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