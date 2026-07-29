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  4. Канаков об Аймурзине: «Мы предложили ему контракт, который у него будет в СКА. «Северсталь» – клуб-трамплин, развиваем игроков. Мы не разошлись с врагами, можем спокойно встретиться»

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Канаков об Аймурзине: «Мы предложили ему контракт, который у него будет в СКА. «Северсталь» – клуб-трамплин, развиваем игроков. Мы не разошлись с врагами, можем спокойно встретиться»
Директор «Северстали» высказался об обмене Аймурзина в СКА.

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об обмене нападающего Данила Аймурзина в СКА.

– Тяжело ли было прощаться с Аймурзиным? Были еще слухи про то, что он уедет в Америку.

 – Слухи про Америку? Это один из инструментов давления в переговорах. Мы хотим, чтобы наши ребята оставались в России и выступали тут. Он же не уехал в СКА просто так. Мы получили двух игроков и денежную компенсацию.

 – Но вы сначала продлили с ним контракт, а после обменяли. В чем смысл?

 – Скажу как есть: мы предложили ему контракт, который у него будет в СКА. Клуб «Северсталь» является клубом-трамплином для всех. Мы развиваем игроков, тренеров.

Понятно, было тяжело расставаться с Аймурзиным, но мы не разошлись с врагами. Можем спокойно встретиться, поговорить, спросить у него: «Как дела в СКА?» - сказал Канаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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