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  4. Фетисов о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Не думаю, что Инфантино будет единолично принимать решения. Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире»

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Фетисов о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Не думаю, что Инфантино будет единолично принимать решения. Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире»
Фетисов высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире. Международный олимпийский комитет тоже зарабатывает огромные деньги. Главное, чтобы это шло не в ущерб видам спорта и олимпийскому движению.

Не думаю, что президент отдельной взятой федерации будет единолично принимать решения, это же все коллегиально. Все рассчитывается, обсуждается», – сказал Фетисов.

Ранее Инфантино заявил, что ФИФА рассмотрит вопрос расширения ЧМ до 64 команд. 

«Мне так кажется, что 64 команды – слишком много. Там выступят половина команд, играющих в мире. А так, это коммерция, все зарабатывают», – отметил Фетисов.

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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Комментарии

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Зразу в ООН пойдут!
отдайте деньги Мостовому - и все проблемы с футболом сразу решатся!
Почти все осуждают, только славику сразу интересно куда бабки пойдут 🤦🏻‍♂️
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