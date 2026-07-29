Фетисов о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Не думаю, что Инфантино будет единолично принимать решения. Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире»

Фетисов высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире. Международный олимпийский комитет тоже зарабатывает огромные деньги. Главное, чтобы это шло не в ущерб видам спорта и олимпийскому движению.

Не думаю, что президент отдельной взятой федерации будет единолично принимать решения, это же все коллегиально. Все рассчитывается, обсуждается», – сказал Фетисов.

Ранее Инфантино заявил , что ФИФА рассмотрит вопрос расширения ЧМ до 64 команд.

«Мне так кажется, что 64 команды – слишком много. Там выступят половина команд, играющих в мире. А так, это коммерция, все зарабатывают», – отметил Фетисов.

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения