Мухамадуллин о том, была ли мечта сыграть в команде с Макдэвидом: «Не было, в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять клубы, но сейчас мне нужна встряска»
Мухамадуллин высказался о возможности сыграть с Макдэвидом.
Защитник «Эдмонтона» Шакир Мухамадуллин высказался о возможности сыграть с форвардом Коннором Макдэвидом.
Мухамадуллин перешел в «Ойлерс» 1 июля в результате обмена из «Сан-Хосе».
– Была ли когда-то мечта сыграть с Макдэвидом в одной команде?
– Мечты такой не было, потому что в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять команды, но сейчас мне действительно нужна определенная встряска.
У меня есть шанс сыграть с Коннором, пока для меня это что-то невообразимое. Сейчас думаю о своей подготовке и хочу очень качественно провести следующий сезон, – сказал Мухамадуллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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