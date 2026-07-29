Мухамадуллин о том, была ли мечта сыграть в команде с Макдэвидом: «Не было, в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять клубы, но сейчас мне нужна встряска»

Мухамадуллин высказался о возможности сыграть с Макдэвидом.

Защитник «Эдмонтона » Шакир Мухамадуллин высказался о возможности сыграть с форвардом Коннором Макдэвидом .

Мухамадуллин перешел в «Ойлерс» 1 июля в результате обмена из «Сан-Хосе».

– Была ли когда-то мечта сыграть с Макдэвидом в одной команде?

– Мечты такой не было, потому что в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять команды, но сейчас мне действительно нужна определенная встряска.

У меня есть шанс сыграть с Коннором, пока для меня это что-то невообразимое. Сейчас думаю о своей подготовке и хочу очень качественно провести следующий сезон, – сказал Мухамадуллин.