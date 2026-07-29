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  4. Никитин о желании возглавить сборную России: «Плох солдат, который не стремится быть генералом. Но я не живу в мечтах. Сейчас достаточно работы в ЦСКА, вся энергия туда»

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Никитин о желании возглавить сборную России: «Плох солдат, который не стремится быть генералом. Но я не живу в мечтах. Сейчас достаточно работы в ЦСКА, вся энергия туда»
Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

– Вас называют будущим тренером сборной России. В ЦСКА переходили под эти гарантии? Можно сказать, что знакомство с кандидатами происходит.

– Честно, разговора про сборную вообще не было. От слова совсем. На этой теме спекулировать нет смысла.

– А желание ваше? Поработав с Капризовым, может быть, несерьезно, но тем не менее, с Сергачевым, увидев их в деле. Есть искра, которая загорается, думая о том, что можно с ними поработать на больших турнирах в будущем?

– Плох тот солдат, который не стремится быть генералом. Но я человек, скажем так, земной и не живу в каких-то иллюзиях, мечтах.

Сейчас достаточно работы в клубе, вся энергия туда, – передает слова Никитина перед гала-матчем Богдана Киселевича корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Никитин
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logoЦСКА
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

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Никитин не может быть главным тренером сборной, так как не завоевал ни одного кубка 1 канала, пусть побудет помощником у величайшего тренера современности Йозе Морино и лет через пять можно доверить ему маленькое, но ответственное поручение.
этому журналисту желательно иметь интернет и мозг, иначе не обьяснить тем, что дама не в курсе, что Никитин уже работал в сборной России с 2011 и с его непосредственным участием выиграно два ЧМ))
Пока сборная играет в потешных турнирах пусть Роман побудет Наполеоном!
Ответвован63
Пока сборная играет в потешных турнирах пусть Роман побудет Наполеоном!
Ротенбергу, видимо, очень нравится, когда над ним постоянно смеются и потешаются. Или он не читает то, что здесь о нем пишут десятки болельщиков хоккея…
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