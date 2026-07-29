Никитин о желании возглавить сборную России: «Плох солдат, который не стремится быть генералом. Но я не живу в мечтах. Сейчас достаточно работы в ЦСКА, вся энергия туда»

Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможности поработать в сборной России.

– Вас называют будущим тренером сборной России. В ЦСКА переходили под эти гарантии? Можно сказать, что знакомство с кандидатами происходит.

– Честно, разговора про сборную вообще не было. От слова совсем. На этой теме спекулировать нет смысла.

– А желание ваше? Поработав с Капризовым, может быть, несерьезно, но тем не менее, с Сергачевым, увидев их в деле. Есть искра, которая загорается, думая о том, что можно с ними поработать на больших турнирах в будущем?

– Плох тот солдат, который не стремится быть генералом. Но я человек, скажем так, земной и не живу в каких-то иллюзиях, мечтах.

Сейчас достаточно работы в клубе, вся энергия туда, – передает слова Никитина перед гала-матчем Богдана Киселевича корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.