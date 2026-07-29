  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5-8 лет (Майкл Руссо)

0
«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5-8 лет (Майкл Руссо)
«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин на этой неделе проведет переговоры с защитником Куинном Хьюзом и его представителями. 

С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешел по ходу прошлого сезона из «Ванкувера». У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 7,85 миллиона долларов. 

Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо, клуб хочет подписать игрока на срок от 5 до 8 лет (при этом после 16 сентября и вступления в силу положений нового коллективного договора максимальный срок контракта составит 7 лет). 

«При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется 3-летний срок, чтобы синхронизироваться с контрактом Джека Хьюза с «Нью-Джерси», – написал Руссо. 

Контракт 25-летнего нападающего с «Девилс» с кэпхитом 8 млн долларов действует до завершения сезона-2029/30. Ранее братья заявляли о желании поиграть за одну команду. 

Паньотта о Куинне Хьюзе и «Миннесоте»: «Они приближаются к цели. Зарплата – около 17 млн долларов в год или даже выше»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Майкла Руссо
logoДжек Хьюз
logoНХЛ
logoКуинн Хьюз
logoНью-Джерси
logoБилл Герин
logoМиннесота

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
синхронизировать контракт с братом - это лютый идиотизм. ну, хорошо. ну, синхронизируют.
и что, их на пару кто-то подпишет на примерно 25, а то и 30, лямов кепки в сумме? и если Куинна ещё можно надолго подписать через 3 года, то Джек уже и карьеру может завершить к тому времени.
это надо искать клуб, которому нужен дорогой и предельно атакующий защитник и мелкий центр-травмат. Джек не сыграл НИ ОДНОГО полного сезона в карьере. за 7 лет у него один сезон на 78 игр (4 года назад), а потом - 62 и меньше.
в частности, Сота сейчас ищет топового центра. но Джек - это огромный риск. для обоих братьев будет лучше всего оставить Куинна в Соте лет на 7, а через 3 года попробовать найти кепку на Джека, если он будет здоров.
Ответvulturecrow
синхронизировать контракт с братом - это лютый идиотизм. ну, хорошо. ну, синхронизируют. и что, их на пару кто-то подпишет на примерно 25, а то и 30, лямов кепки в сумме? и если Куинна ещё можно надолго подписать через 3 года, то Джек уже и карьеру может завершить к тому времени. это надо искать клуб, которому нужен дорогой и предельно атакующий защитник и мелкий центр-травмат. Джек не сыграл НИ ОДНОГО полного сезона в карьере. за 7 лет у него один сезон на 78 игр (4 года назад), а потом - 62 и меньше. в частности, Сота сейчас ищет топового центра. но Джек - это огромный риск. для обоих братьев будет лучше всего оставить Куинна в Соте лет на 7, а через 3 года попробовать найти кепку на Джека, если он будет здоров.
Последнюю фразу так сказал, будто и Джерси, и сам Джек только и делают, что мечтают отправить его в Миннесоту и вообще это последний клуб в НХЛ, который дай бог его проблемного приютит) не волнуйся ты так. Джек если и свалит из Джерси, то точно не в Миннесоту
ОтветLazyScouser
Последнюю фразу так сказал, будто и Джерси, и сам Джек только и делают, что мечтают отправить его в Миннесоту и вообще это последний клуб в НХЛ, который дай бог его проблемного приютит) не волнуйся ты так. Джек если и свалит из Джерси, то точно не в Миннесоту
я про Соту и Джека написал только в контексте двух братьев в одной команде-контендере. а так, мне плевать, где он будет играть.
Как сам Куинн говорит, побороться за кубок есть желание и получить возможность завоевать кубок.
А это Сота, Дьяволы это очередная перестройка, только от неё из Ванков ушёл.
Оптимально 5-7 лет с зп близкой к зп Кирилла, ну и соответственно больше срок больше зп, меньше, соответственно меньше зп
«При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется 3-летний срок, чтобы синхронизироваться с контрактом Джека Хьюза с «Нью-Джерси»
Лучше бы о своём будущем думал (длинный контракт) а не синхронизациях
ОтветИван Иванов_1117151974
«При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется 3-летний срок, чтобы синхронизироваться с контрактом Джека Хьюза с «Нью-Джерси» Лучше бы о своём будущем думал (длинный контракт) а не синхронизациях
времена длинных контрактов прошли, потолок и зарплаты растут каждый год, так что можно влететь как ларкин. максимум 5 лет, если нет огромной истории болезни, вот тут тогда без вариантов.
Так на три года идеальный и для Соты контракт, если за разумную сумму. Тогда у них одновременно закончатся контракты Болди и Хьюза, ну и за 4 года будет уже точно понятно нужно ли уходить заново в перестройку во главе с Капризовым или крутиться дальше на рынке ради чашки:) Ну а Болди и Хьюз как раз будут в том возрасте, когда ещё смогут подписать контракт всей жизни.
Ответrereg84
Так на три года идеальный и для Соты контракт, если за разумную сумму. Тогда у них одновременно закончатся контракты Болди и Хьюза, ну и за 4 года будет уже точно понятно нужно ли уходить заново в перестройку во главе с Капризовым или крутиться дальше на рынке ради чашки:) Ну а Болди и Хьюз как раз будут в том возрасте, когда ещё смогут подписать контракт всей жизни.
а для Соты что идеального? если что-то пойдет не так, Болди и Хьюз уйдут и все
Ответ*MVP*
а для Соты что идеального? если что-то пойдет не так, Болди и Хьюз уйдут и все
Так у них запас тогда 4 года! А потом, если никак - то перестройка, это же очевидно. Все клубы через такое проходят. А вот запас 4 года - это весомо.
1.след. сезон кэп подпишется на меньше, чем нынешний контракт...
2.Далее Вальстед попросит еще больше, значит Густафсона уберут и подтянут на копейки кого-то бэкапом...
3.Еще мноооого игроков с истекающими...
4. Выводы делать я не умею....
Больше 4-5 лет не подпишется,если только 20 в год не предложат
соте деваться некуда. будет 3 года на те же деньги что и у Капризова, то есть 17 млн.
Так-то Минька не боец за КС, все центра не найдут в первое звено и вряд ли найдут.
ОтветSerh08
Так-то Минька не боец за КС, все центра не найдут в первое звено и вряд ли найдут.
Первые центры ныне - слишком штучный товар. А уж за элитных даже одной проданной почки недостаточно будет.
Герин своего не упустит
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джессика Альба выложила фото с братьями Хьюз на финале ЧМ-2026: «Поздравляю ФИФА с захватывающим турниром»
Фото
Хайнс о Куинне Хьюзе: «Ему нравится Миннесота и наша команда. Множество положительных моментов делают нас местом, где он хочет быть»
Паша Эшги: «У «Миннесоты» и Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. Герин был слишком занят другими делами»
«Миннесоте» интересен Джек Хьюз. Клуб обращался к «Нью-Джерси» по поводу обмена (Майкл Руссо)
Рекомендуем
Главные новости
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Аксененко об открытии бюста Шарля де Голля: «Не желая подчиняться диктату извне, он решил выйти из военных структур НАТО, вернул из США золотой запас. Выступил за равноправный диалог с СССР»
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»