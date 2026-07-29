«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5-8 лет (Майкл Руссо)

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин на этой неделе проведет переговоры с защитником Куинном Хьюзом и его представителями.
С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешел по ходу прошлого сезона из «Ванкувера». У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 7,85 миллиона долларов.
Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо, клуб хочет подписать игрока на срок от 5 до 8 лет (при этом после 16 сентября и вступления в силу положений нового коллективного договора максимальный срок контракта составит 7 лет).
«При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется 3-летний срок, чтобы синхронизироваться с контрактом Джека Хьюза с «Нью-Джерси», – написал Руссо.
Контракт 25-летнего нападающего с «Девилс» с кэпхитом 8 млн долларов действует до завершения сезона-2029/30. Ранее братья заявляли о желании поиграть за одну команду.
Паньотта о Куинне Хьюзе и «Миннесоте»: «Они приближаются к цели. Зарплата – около 17 млн долларов в год или даже выше»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
и что, их на пару кто-то подпишет на примерно 25, а то и 30, лямов кепки в сумме? и если Куинна ещё можно надолго подписать через 3 года, то Джек уже и карьеру может завершить к тому времени.
это надо искать клуб, которому нужен дорогой и предельно атакующий защитник и мелкий центр-травмат. Джек не сыграл НИ ОДНОГО полного сезона в карьере. за 7 лет у него один сезон на 78 игр (4 года назад), а потом - 62 и меньше.
в частности, Сота сейчас ищет топового центра. но Джек - это огромный риск. для обоих братьев будет лучше всего оставить Куинна в Соте лет на 7, а через 3 года попробовать найти кепку на Джека, если он будет здоров.
А это Сота, Дьяволы это очередная перестройка, только от неё из Ванков ушёл.
Оптимально 5-7 лет с зп близкой к зп Кирилла, ну и соответственно больше срок больше зп, меньше, соответственно меньше зп
Лучше бы о своём будущем думал (длинный контракт) а не синхронизациях
2.Далее Вальстед попросит еще больше, значит Густафсона уберут и подтянут на копейки кого-то бэкапом...
3.Еще мноооого игроков с истекающими...
4. Выводы делать я не умею....