  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»

0
Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»
Карандин о Лежаре в «Тракторе»: берем аутсайдеров АХЛ – больно бьем по КХЛ.

Бывший арбитр Юрий Карандин критически оценил селекцию «Трактора» в межсезонье и высказался против приглашения игроков из АХЛ со средней статистикой. 

– Не все большие клубы Востока провели селекцию в характерном для себя стиле. Если «Автомобилисту», «Авангарду» и «Металлургу» удалось укрепиться, то «Ак Барс» и «Трактор» остались в тени.

Еще можно понять малую активность Казани, ведь в прошлом сезоне команда дошла до финала и у нее есть хороший потенциал. А вот проблемы Челябинска не совсем понятны, ведь после слабого сезона «Трактору» необходимо усиление. 

- Его нет?

– У «Трактора», наоборот, много потерь. Мне нравился, например, заводной Глотов в центре атаки, но Челябинск его летом упустил – как и другого центрального, Кадейкина.

Это серьезные потери. Тогда как новые игроки вызывают большие вопросы. С интересом прочитал интервью Владимира Плющева, который удивился статистике новичка «Трактора» Лежара в АХЛ – там чуть ли не четверть очка за игру при постоянных «минусах» за полезность.

В свое время судил в Северной Америке, видел уровень североамериканских низших лиг. И если сегодня мы берем оттуда чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ, по своему хоккею. А верить в то, что наш хоккей так деградировал, что зовет аутсайдеров АХЛ, не хочу, – сказал Карандин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЮрий Карандин
logoАХЛ
logoВасилий Глотов
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoТрактор
logoАлександр Кадейкин
logoНатан Лежар
logoМеталлург Мг

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
По нашему хоккею бьет не количество и качество легионеров, а уровень подготовки молодежи. Они прежде всего должны создавать конкуренцию в КХЛ. Легионеры должны закрывать пока дефицитные позиции, создавая нормальную конкурентную среду.
ОтветТимТалер
По нашему хоккею бьет не количество и качество легионеров, а уровень подготовки молодежи. Они прежде всего должны создавать конкуренцию в КХЛ. Легионеры должны закрывать пока дефицитные позиции, создавая нормальную конкурентную среду.
Но молодежь предпочитает создавать конкуренцию в CHL и AHL. И только потом случается возвращение блудного сына и наваливание ему 100-миллионного контракта.
ОтветKRAN
Но молодежь предпочитает создавать конкуренцию в CHL и AHL. И только потом случается возвращение блудного сына и наваливание ему 100-миллионного контракта.
Вот именно. И наваливают им не за мастерство(которого собственно нет), а за то что он поиграл "за океаном". Далеко ходить не надо, пример Денисенко. Попылил в АХЛ, приехал в АкБарс. Отыграл сезон, ничем не запомнился, только стычкой с Радуловым, которому он и в подметки не годиться, но затребовал новый контракт на 60 лямов. А сам даже и на 30то не наиграл. Но так как рынок почти пуст, то АкБарс его подписал, хоть сумму контракта и не называют, но я сомневаюсь что цыганенок подвинулся. Так чем же наши бездари лучше всех этих "низкосортных" легов? Только потому что они наши, по мнению госдедов и некоторых местных комментаторов.
Я не раз слышал в межсезонье, что ахловцы нормального уровня просто отказываются ехать в Россию. Это уже поехали лучшие из худших. При всех диферамбах челябинскому хоккею, какой то дико крутой молодежи там не видно в системе. Горбунов, Рыков, Низамеев, это кто плюс минус недавно из МХЛ, но сказать что это прям дикая подмога ? далее там провал - есть неплохой Федосеев , но он защитник, а из напов кто ? Кулагин, Расторгуев? их можно в Челмет, но не в Трактор.
-------------------
вот теперь давайте подытожим - Европа закрыта, своих не густо. Ну вот такой вариант. печально, но Лежар не так уж плох. специфичный чеккер, да. он результат не сделает просто. в сравнении с Ливо (по сути игроком НХЛ) это , ну уровень Каблуков, Фисенко
в смысле худших? А Ливо, а ремпал кто они худшие? они с АХЛ...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»