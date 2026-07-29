Карандин о Лежаре в «Тракторе»: «Если мы берем из АХЛ чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ. Не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал»

Бывший арбитр Юрий Карандин критически оценил селекцию «Трактора» в межсезонье и высказался против приглашения игроков из АХЛ со средней статистикой.
– Не все большие клубы Востока провели селекцию в характерном для себя стиле. Если «Автомобилисту», «Авангарду» и «Металлургу» удалось укрепиться, то «Ак Барс» и «Трактор» остались в тени.
Еще можно понять малую активность Казани, ведь в прошлом сезоне команда дошла до финала и у нее есть хороший потенциал. А вот проблемы Челябинска не совсем понятны, ведь после слабого сезона «Трактору» необходимо усиление.
- Его нет?
– У «Трактора», наоборот, много потерь. Мне нравился, например, заводной Глотов в центре атаки, но Челябинск его летом упустил – как и другого центрального, Кадейкина.
Это серьезные потери. Тогда как новые игроки вызывают большие вопросы. С интересом прочитал интервью Владимира Плющева, который удивился статистике новичка «Трактора» Лежара в АХЛ – там чуть ли не четверть очка за игру при постоянных «минусах» за полезность.
В свое время судил в Северной Америке, видел уровень североамериканских низших лиг. И если сегодня мы берем оттуда чуть ли не слабейших, то больно бьем по уровню КХЛ, по своему хоккею. А верить в то, что наш хоккей так деградировал, что зовет аутсайдеров АХЛ, не хочу, – сказал Карандин.
Комментарии
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вот теперь давайте подытожим - Европа закрыта, своих не густо. Ну вот такой вариант. печально, но Лежар не так уж плох. специфичный чеккер, да. он результат не сделает просто. в сравнении с Ливо (по сути игроком НХЛ) это , ну уровень Каблуков, Фисенко