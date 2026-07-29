Сорокин о сборной России: «Надеемся, что сможем пошуметь на международной арене в ближайшее время. Главное – собрать хороший коллектив, и результат будет всегда»

Сорокин о сборной России: надеемся пошуметь на международной арене.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин высказался о ситуации с отстранением сборной России от международных турниров под эгидой ИИХФ .

С 2022 года национальная команда пропустила 5 чемпионатов мира и Олимпиаду-2026 в Италии.

7 июля МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Позже в ФХР заявили, что намерены обратиться в суд

«Пока не будет официального релиза о допуске — никаких эмоций нет, они появятся уже после допуска. А так надеемся, что в ближайшее время мы сможем пошуметь на международной арене.

Кубок мира-2028? «Возможное» участие – это всегда в кавычках. Раньше времени что-то говорить тяжело, будем ждать этого решения, когда нам разрешат выступать, это будет очень большое событие для нас.

Только игра покажет, будет ли Россия готова показывать высокий уровень на международной арене. Трудно прогнозировать, но все ребята играют на высшем уровне, поэтому главное – собрать хороший коллектив, и, думаю, результат будет всегда», – сказал Сорокин.