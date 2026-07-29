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  4. Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: «До сих пор не понимаю, почему нет сборной России. НХЛ независима от МОК, ИИХФ и ЕС. Наши ребята могли бы договориться, если бы хотели»

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Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: «До сих пор не понимаю, почему нет сборной России. НХЛ независима от МОК, ИИХФ и ЕС. Наши ребята могли бы договориться, если бы хотели»
Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: не могу понять, почему нет России.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ. 

В 2027 году в мероприятии примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран (в том числе России). 

«Я свое мнение об этом говорил. Нас отнесли к остальному миру. Швецию, Финляндию, Канаду, Америку выставили основными державами в хоккее. Почему туда не хотят включить сборную России, я не могу понять до сих пор.

НХЛ независима и от МОК, и от ИИХФ, и от Евросоюза. Мне кажется, наши ребята могли бы договориться с НХЛ, если бы хотели. Тут количество ребят не имеет значения», – сказал Фетисов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoНХЛ
logoИИХФ
logoПолитика
logoМОК
logoВячеслав Фетисов
logoМатч звезд НХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
ТАСС

Комментарии

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Все понимают, только Фетисов "включает дурака".
Ребята могут договорится🤣🤣🤣🤣слава живет в параллельной реальности?) да тем ребятам плевать на это))
Ой да ладно дедушка не понимаешь ты. Ну и главных что не очень то и хотят. Ну и Швеция с Финляндией не хотят с Россией играть
Товарищ никогда не слышал о причинно-следственных связях?
Ну здесь что? Либо не хотят, либо не могут!
Вячеслав,68 лет. Не понимает что происходит ¯_(ツ)_/¯
В чем проблема Российским игрокам просто не ехать на этот МВЗ...
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