Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: «До сих пор не понимаю, почему нет сборной России. НХЛ независима от МОК, ИИХФ и ЕС. Наши ребята могли бы договориться, если бы хотели»

Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: не могу понять, почему нет России.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ.

В 2027 году в мероприятии примут участие пять команд , которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран (в том числе России).

«Я свое мнение об этом говорил. Нас отнесли к остальному миру. Швецию, Финляндию, Канаду, Америку выставили основными державами в хоккее. Почему туда не хотят включить сборную России, я не могу понять до сих пор.

НХЛ независима и от МОК, и от ИИХФ , и от Евросоюза. Мне кажется, наши ребята могли бы договориться с НХЛ, если бы хотели. Тут количество ребят не имеет значения», – сказал Фетисов.