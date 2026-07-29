Вайсфельд о Шэне в «Динамо»: «Не уверен, что это усиление. Идея в том, что Тамбиев с ним работал. Но в принципе неправильно, когда тренер команду набирает»

Вайсфельд о Шэне в «Динамо»: неправильно, когда тренер команду набирает.

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход Павла Шэна из «Адмирала » в «Динамо».

Московский клуб выменял 26-летнего форварда, отдав права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию.

– Шэн – это усиление для московского «Динамо»?

– Я так понимаю, что основная идея заключается в том, что Тамбиев с ним работал в «Адмирале», знает его возможности и, видимо, очень хотел видеть в составе. Я не уверен, что для такого клуба, как московское «Динамо», это усиление. Но, наверное, Тамбиеву лучше знать.

– Сейчас в московское «Динамо» перешли Павел Шэн и Никита Тертышный, на пробном контракте Александр Шепелев – все работали с Тамбиевым в «Адмирале». Насколько это эффективно, когда вслед за тренером переходят и хоккеисты? Разин в свое время забрал игроков из «Северстали» в «Металлург». Видите ли тут схожесть?

– Схожесть, наверное, есть. Но я считаю, что такая постановка в принципе неправильная, когда тренер команду набирает. Однако мы не знаем, как дела обстоят в московском «Динамо». Может быть, это идея Бадюкова (спортивного директора клуба – Спортс). Здесь сложно сказать. Я считаю, что в современном хоккее последнее слово должно быть за генеральным менеджером в плане комплектования состава.

Если совсем правильно делать, то сначала приглашают менеджера, потом он выбирает тренера, а если генеральный менеджер приглашает наставника, значит, скорее всего, у них одинаковые взгляды на процесс. И тогда не будет никаких конфликтных ситуаций в контексте селекции.

Как это сейчас работает в московском «Динамо», я не знаю. Может быть, у них так и есть. Но судя по тому, что приглашаются игроки, с которыми ранее работал Тамбиев, возникают некие сомнения. Другой вопрос, что если эти игроки сейчас себя проявят, то это будет означать, что они идут в правильном направлении. У меня все равно данная тема вызывает большие сомнения, – сказал Вайсфельд.