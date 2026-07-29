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  4. Сурин – 4-й в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff. Уайатт Каллен – 1-й, Брэди Мартин – 2-й, Иванкович – 9-й

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Сурин – 4-й в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff. Уайатт Каллен – 1-й, Брэди Мартин – 2-й, Иванкович – 9-й
Егор Сурин – 4-й в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нэшвилла».

Возглавил список 17-летний американский форвард Уайатт Каллен, выбранный клубом под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2026. 

В топ-10 был включен один россиянин – форвард «Локомотива» Егор Сурин

Полный список выглядит следующим образом:

1. н Уайатт Каллен (17 лет, университет Миннесоты, NCAA);

2. н Брэди Мартин (19 лет, «Су Грейхаундс», OHL);

3. н Райкер Ли (19 лет, Michigan State, NCAA);

4. н Егор Сурин (19 лет, «Локомотив», КХЛ);

5. з Кэмерон Рид (19 лет, Michigan, NCAA);

6. з Томми Блейл, (18 лет, «Монктон», QMJHL);

7. з Тэннер Молендик (21 год, «Милуоки», АХЛ);

8. н Феликс Нильссон (21 год, «Регле», SHL);

9. в Джек Иванкович (19 лет, Michigan, NCAA);

10. з Райан Уфко (23 года, «Милуоки», АХЛ).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ. 

«Нэшвилл» выбрал Уайатта Каллена под 10-м номером на драфте НХЛ. Его отец Мэтт провел 21 сезон в НХЛ (2 – за «Предаторс») и выиграл 3 Кубка Стэнли

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoНэшвилл
logoюниорская лига Онтарио
logoНХЛ
logoБрэди Мартин
Тэннер Молендик
Феликс Нильссон
logoУайатт Каллен
Джек Иванкович
logoКХЛ
Кэмерон Рид
logoЛокомотив
NCAA
SHL
logoюниорская лига Квебека
Райкер Ли
logoРайан Уфко
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Комментарии

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Интересно, что такого в парнях №2 и 3? Сурин то получил огромный опыт во взрослой лиге.
Ответrusbash14
Интересно, что такого в парнях №2 и 3? Сурин то получил огромный опыт во взрослой лиге.
Номер 3 ничего, он скорее как и номер 10 будет долго созревать. Номер 10 скорее начнёт сезон в НХЛ больно хорошо проявил себя в конце. Номер 2 еще в прошлом году был номером 1, но так как он сломался на полсезона, видимо акции его упали. А Номер 1 вот прямо сейчас отжигает. Но до нхл это парень доедет не раньше номера 2. А номер 4 далеко, играет не на виду. Играет качественно, но не выжигает. Хотя по хорошему, прямо сейчас к нхл из этого списка готовы номер 10 и, с натяжной, номер 4. С натяжкой, потому что приедь он сейчас, то поехал бы в нижние звенья (а ему там делать нечего) или ахл.
ОтветRoyRoy
Номер 3 ничего, он скорее как и номер 10 будет долго созревать. Номер 10 скорее начнёт сезон в НХЛ больно хорошо проявил себя в конце. Номер 2 еще в прошлом году был номером 1, но так как он сломался на полсезона, видимо акции его упали. А Номер 1 вот прямо сейчас отжигает. Но до нхл это парень доедет не раньше номера 2. А номер 4 далеко, играет не на виду. Играет качественно, но не выжигает. Хотя по хорошему, прямо сейчас к нхл из этого списка готовы номер 10 и, с натяжной, номер 4. С натяжкой, потому что приедь он сейчас, то поехал бы в нижние звенья (а ему там делать нечего) или ахл.
Четко и по делу объяснил. Спб
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