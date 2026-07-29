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  4. Вайсфельд о Кручинине: «Когда тебя расторгает 2 раза подряд одна и та же команда, есть основания задуматься. Игроки, часто попадающие в конфликтные ситуации, вызывают сомнения»

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Вайсфельд о Кручинине: «Когда тебя расторгает 2 раза подряд одна и та же команда, есть основания задуматься. Игроки, часто попадающие в конфликтные ситуации, вызывают сомнения»
Вайсфельд высказался о расставании «Торпедо» с Кручининым.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта «Торпедо» с нападающим Алексеем Кручининым.

– Алексей Кручинин покинул «Торпедо». Насколько неожиданный ход от клуба из Нижнего Новгорода?

– Сложно сказать. У меня всегда вызывают сомнения игроки, которые часто попадают в конфликтные ситуации. Я читаю интервью Алексея, он очень разумно выступает. И мне вообще нравилось, что он говорит.

Но факт заключается в том, что у него с Ларионовым была конфликтная ситуация и сейчас, но не знаю в чем была именно причина. Когда тебя расторгает два раза подряд одна и та же команда, то есть основания для того, чтобы задуматься, – сказал Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Кручинин
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logoИгорь Ларионов
logoЛеонид Вайсфельд

Комментарии

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в первом расторжении Кручу можно только поаплодировать и поддержать его (и Сизова), что язык в жопе не держал. расторжение этого лета уже без конфликта, здесь чисто игровые и денежные причины
Игрок медленный очень. Во вторых нервы не к черту, много говорит что он с капитанской буквой удалился в Череповце в плей-офф и можно сказать из-за него команда проиграла, такое недопустимо. В третьих он стоит не дешево, а стоит ли он вообще этих денег? Еще эта история с капитанством которое у него отняли по делу и дали букву Ткачеву. Короче правильный ход что от него избавились.
Кручинина брали как лидера раздевалки и наставника для молодых игроков. Он полезен, но возраст берет свое, он часто может проигрывать конкуренцию по готовности для основного состава. Когда в команду пришел более авторитетный по всем параметрам лидер, стало понятно, что дни Алексея в "Торпедо" сочтены.
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