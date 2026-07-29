Вайсфельд о Кручинине: «Когда тебя расторгает 2 раза подряд одна и та же команда, есть основания задуматься. Игроки, часто попадающие в конфликтные ситуации, вызывают сомнения»
Вайсфельд высказался о расставании «Торпедо» с Кручининым.
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта «Торпедо» с нападающим Алексеем Кручининым.
– Алексей Кручинин покинул «Торпедо». Насколько неожиданный ход от клуба из Нижнего Новгорода?
– Сложно сказать. У меня всегда вызывают сомнения игроки, которые часто попадают в конфликтные ситуации. Я читаю интервью Алексея, он очень разумно выступает. И мне вообще нравилось, что он говорит.
Но факт заключается в том, что у него с Ларионовым была конфликтная ситуация и сейчас, но не знаю в чем была именно причина. Когда тебя расторгает два раза подряд одна и та же команда, то есть основания для того, чтобы задуматься, – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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