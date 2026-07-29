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  4. Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для «Трактора». Пусть тогда Роман тренирует»

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Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для «Трактора». Пусть тогда Роман тренирует»
Юрий Карандин высказался о Скотте Гордоне во главе «Трактора».

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о ситуации в «Тракторе».

В мае клуб назначил Скотта Гордона на пост главного тренера. 

– Для меня загадка, почему в городе с такой богатейшей историей и с такой сильной тренерской школой сделана ставка на тренерский штаб из АХЛ. Особенно после того, как другой ахээловец – Гру – посередине прошлого сезона бросил «Трактор» и сбежал работать в Швейцарию.

Ну хорошо, руководителей клуба ударили по одной щеке – они подставили другую, назначили в «Трактор» некоего Гордона, сказали, что он будет поднимать молодежь.

Но, скажите, где сегодня этот Гордон?

– Где, Юрий Павлович?

– Молодежные сборы в клубах КХЛ уже закрываются, а этот товарищ, насколько понимаю, до сих пор дома. Хотя был просто обязан прилететь в Челябинск еще в середине июля – чтобы с карандашом в руках сидеть на трибуне и изучать каждого юниора! Как в свое время это делали Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов и другие легенды нашего тренерского цеха.

Тем временем регион из своего бюджета начинает платить товарищу Гордону за его «работу» миллионы – а он, получается, по-прежнему ничего не знает об уральской молодежи. Поэтому все громкие слова о новом курсе «Трактора» оказались пшиком. И вообще иногда кажется, что кто-то в клубе в эти сложные для всей страны времена откровенно подставляет руководство своего региона. 

Но самое показательное – другое.

– Что?

– Знаю, что в эти дни в Челябинске вместо Гордона работает с молодежью Роман Ротенбергдает мастер-классы своей «Красной Машины». Согласитесь, это же просто абсурдная для «Трактора» ситуация.

Тогда пусть именно Ротенберг тренирует Челябинск – а не прогульщики из Северной Америки! – сказал Карандин.

«Трактор» представил штаб на сезон, Гордон – главный тренер: «Шаянов и Сергей Зубов покинули команду»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoТрактор
logoКХЛ
logoСкотт Гордон
logoВиктор Тихонов
logoЮрий Карандин
logoРоман Ротенберг
logoМХЛ
logoАнатолий Тарасов
logoАркадий Чернышев

Комментарии

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Дедуля, живущий в Москве, прочитал новости, что Ротан открыл "академию" и провёл тренировку, из этого сделал вывод, что Ротан кого то тренирует.
Дедушка Юра, не ведитесь на эту "шляпу", каток (который ареной почему-то называют) находится в посёлке Садовом, это примерно как Бирюлево в Москве.
На катке первые тренировки начнутся 1 августа, тренера местные, Ротан никого в Челябе не тренирует, он банановозы из Эквадора в Питере втречает.
ОтветAnti S
Дедуля, живущий в Москве, прочитал новости, что Ротан открыл "академию" и провёл тренировку, из этого сделал вывод, что Ротан кого то тренирует. Дедушка Юра, не ведитесь на эту "шляпу", каток (который ареной почему-то называют) находится в посёлке Садовом, это примерно как Бирюлево в Москве. На катке первые тренировки начнутся 1 августа, тренера местные, Ротан никого в Челябе не тренирует, он банановозы из Эквадора в Питере втречает.
Комментарий удален модератором
Ответolegus81967
Комментарий удален модератором
бот? или на киче Интернет включили?
зашел посмотреть что это такое, а там 100 комментов за 15 минут накидано
За всеми этими открытиями, пафосными речами с губернаторами кроется очередная схема распила региональных бюджетов. Нет никаких результатов работы этой академии в Красногорске(первая которую открыли) и в других регионах. Есть только рассказы о советском хоккее , развитии личностей и каких то мастер классов от ротенберга(что уже смешно). По спортивной составляющей, результат все видели в МХЛ в прошлом сезоне. Молодых хоккеистов как готовили школы при клубах так и готовят. А эта вся муть "красная машина", распил и личный пиар ротенберга. С подготовкой профессиональных хоккеистов эта академия не имеет ничего общего
Ответ+Холмс+
За всеми этими открытиями, пафосными речами с губернаторами кроется очередная схема распила региональных бюджетов. Нет никаких результатов работы этой академии в Красногорске(первая которую открыли) и в других регионах. Есть только рассказы о советском хоккее , развитии личностей и каких то мастер классов от ротенберга(что уже смешно). По спортивной составляющей, результат все видели в МХЛ в прошлом сезоне. Молодых хоккеистов как готовили школы при клубах так и готовят. А эта вся муть "красная машина", распил и личный пиар ротенберга. С подготовкой профессиональных хоккеистов эта академия не имеет ничего общего
Раньше рекламировали по рен тв, курсы актерского мастерства Натальи Крачковской)
Вот это такая же борода... Потом её чуть не "закрыли" кстати, за это "развитие детей".

Здесь такое вряд ли случится, там до Володи всё повязано, но "шило" такое же)
Челябинская хоккейная школа не одно десятилетие является одной из ведущих в стране. То что какой то человек без определенных занятий приехал в Челябинск сделать фоточек не означает, что он кого то тренирует. Да и не умеет он тренировать. Тем более детей. Со взрослыми то просто постоять на скамейке с 10 помощниками не получалось толком). Его пиар проект в Челябинске, кроме пары новостей, никуда дальше не продвинется. А советские деды в очередной раз показали свой уровень). И ладно бы их активность только на такие тексты распространялась. Они ведь до сих пор принимают решения.
дед пей таблетки))) реально смешно читать
Ротенберг - не тренер.
Боже... Ротенберг приехал и сделал ребрендинг, были там до него и детская команда, и любительская. И разумеется арена. По сути приехал табличку приколотить.
На большее он не годен
ОтветChell
Боже... Ротенберг приехал и сделал ребрендинг, были там до него и детская команда, и любительская. И разумеется арена. По сути приехал табличку приколотить. На большее он не годен
Да, это у них называется "открыл академию!!!"

Развитие хоккея... Тут понимать надо!
ОтветChell
Боже... Ротенберг приехал и сделал ребрендинг, были там до него и детская команда, и любительская. И разумеется арена. По сути приехал табличку приколотить. На большее он не годен
Согласен а табличку прибивать помогла армия жополизов
Бред какой то несёт. Причём здесь Гордон? Есть школа Трактора.
ОтветTIBET
Бред какой то несёт. Причём здесь Гордон? Есть школа Трактора.
Есть три Гордона. Он подумал, что это тот, который плохой).
То бишь, весь спич оттого, что некий Карандин не знает, кто такой Скотт Гордон, но что-то читал про Ротенберга в Челябинске
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