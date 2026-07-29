Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для «Трактора». Пусть тогда Роман тренирует»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о ситуации в «Тракторе».
В мае клуб назначил Скотта Гордона на пост главного тренера.
– Для меня загадка, почему в городе с такой богатейшей историей и с такой сильной тренерской школой сделана ставка на тренерский штаб из АХЛ. Особенно после того, как другой ахээловец – Гру – посередине прошлого сезона бросил «Трактор» и сбежал работать в Швейцарию.
Ну хорошо, руководителей клуба ударили по одной щеке – они подставили другую, назначили в «Трактор» некоего Гордона, сказали, что он будет поднимать молодежь.
Но, скажите, где сегодня этот Гордон?
– Где, Юрий Павлович?
– Молодежные сборы в клубах КХЛ уже закрываются, а этот товарищ, насколько понимаю, до сих пор дома. Хотя был просто обязан прилететь в Челябинск еще в середине июля – чтобы с карандашом в руках сидеть на трибуне и изучать каждого юниора! Как в свое время это делали Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов и другие легенды нашего тренерского цеха.
Тем временем регион из своего бюджета начинает платить товарищу Гордону за его «работу» миллионы – а он, получается, по-прежнему ничего не знает об уральской молодежи. Поэтому все громкие слова о новом курсе «Трактора» оказались пшиком. И вообще иногда кажется, что кто-то в клубе в эти сложные для всей страны времена откровенно подставляет руководство своего региона.
Но самое показательное – другое.
– Что?
– Знаю, что в эти дни в Челябинске вместо Гордона работает с молодежью Роман Ротенберг – дает мастер-классы своей «Красной Машины». Согласитесь, это же просто абсурдная для «Трактора» ситуация.
Тогда пусть именно Ротенберг тренирует Челябинск – а не прогульщики из Северной Америки! – сказал Карандин.
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Комментарии
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Дедушка Юра, не ведитесь на эту "шляпу", каток (который ареной почему-то называют) находится в посёлке Садовом, это примерно как Бирюлево в Москве.
На катке первые тренировки начнутся 1 августа, тренера местные, Ротан никого в Челябе не тренирует, он банановозы из Эквадора в Питере втречает.
зашел посмотреть что это такое, а там 100 комментов за 15 минут накидано
Вот это такая же борода... Потом её чуть не "закрыли" кстати, за это "развитие детей".
Здесь такое вряд ли случится, там до Володи всё повязано, но "шило" такое же)
На большее он не годен
Развитие хоккея... Тут понимать надо!