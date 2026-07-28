Илья Сорокин: «Хоккей – дорогой спорт, футболу он всегда будет уступать. Дело в доступности. Там нужен мяч и два дерева, а у нас – зима, лед, амуниция»

Илья Сорокин высказался о доступности хоккея и футбола.

Голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин высказался о доступности хоккея и футбола.

– Хоккей для России – это народный вид спорта. Он популизируется, и это хорошо. Хочу, чтобы он был более доступен для масс, потому что все-таки он уступает футболу в связи с затратами.

Наверное, если хоккей был бы чуть-чуть дешевле, то было бы больше хоккеистов, болельщиков и любителей хоккея.

– Что нужно сделать, чтобы хоккей стал самым популярным видом спорта в России?

– Нужно сделать его более доступным в плане цен. Это дорогой спорт, и футболу он всегда будет уступать, потому что в футбол можешь в любое время выйти и поиграть во дворе. А в хоккее нужна зима, лед, амуниция… Много моментов! Здесь дело в доступности, и ничего не сделаешь.

Считаю, что и в будущем невозможно что-то сделать с доступностью. Повторюсь: для футбола нужен мяч и два дерева, а в хоккее в этом плане сложнее, – сказал Сорокин.