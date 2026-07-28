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  4. Илья Сорокин: «Хоккей – дорогой спорт, футболу он всегда будет уступать. Дело в доступности. Там нужен мяч и два дерева, а у нас – зима, лед, амуниция»

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Илья Сорокин: «Хоккей – дорогой спорт, футболу он всегда будет уступать. Дело в доступности. Там нужен мяч и два дерева, а у нас – зима, лед, амуниция»
Илья Сорокин высказался о доступности хоккея и футбола.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин высказался о доступности хоккея и футбола.

– Хоккей для России – это народный вид спорта. Он популизируется, и это хорошо. Хочу, чтобы он был более доступен для масс, потому что все-таки он уступает футболу в связи с затратами.

Наверное, если хоккей был бы чуть-чуть дешевле, то было бы больше хоккеистов, болельщиков и любителей хоккея.

– Что нужно сделать, чтобы хоккей стал самым популярным видом спорта в России?

– Нужно сделать его более доступным в плане цен. Это дорогой спорт, и футболу он всегда будет уступать, потому что в футбол можешь в любое время выйти и поиграть во дворе. А в хоккее нужна зима, лед, амуниция… Много моментов! Здесь дело в доступности, и ничего не сделаешь.

Считаю, что и в будущем невозможно что-то сделать с доступностью. Повторюсь: для футбола нужен мяч и два дерева, а в хоккее в этом плане сложнее, – сказал Сорокин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Обычно наш футбол двумя деревьями не ограничивается,к сожалению,там целый лес на выходе получается
ОтветBaskerville
Обычно наш футбол двумя деревьями не ограничивается,к сожалению,там целый лес на выходе получается
Да ладно бы еще лес был,а так получаем какие-то брикеты деревянные
ОтветBaskerville
Обычно наш футбол двумя деревьями не ограничивается,к сожалению,там целый лес на выходе получается
Скорее, опилки
Братья Березуцкие:
- А вот сейчас было обидно!(
Потом эти два дерева и в сборной России по футболу могут играть
ОтветEvgeny Trifonov
Потом эти два дерева и в сборной России по футболу могут играть
Березуцкие поставили лайк!
ОтветEvgeny Trifonov
Потом эти два дерева и в сборной России по футболу могут играть
А почему у деревянных ЗП выше чем у хоккеистов?
Какие в жопу два дерева?) консервная банка и сменка со школы! Или пара булыжников!
ОтветDa prozecutor
Какие в жопу два дерева?) консервная банка и сменка со школы! Или пара булыжников!
В моём случае 2 рюкзака с учебниками было.
ОтветDa prozecutor
Какие в жопу два дерева?) консервная банка и сменка со школы! Или пара булыжников!
Причём, этот же инвентарь и для хоккея использовался. Разница только в клюшках, таким образом)
А для плавания нужны только плавки и какой нибудь водоём. Хотя, можно и без плавок.
ОтветОперация Ы
А для плавания нужны только плавки и какой нибудь водоём. Хотя, можно и без плавок.
😄
ОтветОперация Ы
А для плавания нужны только плавки и какой нибудь водоём. Хотя, можно и без плавок.
"какой нибудь водоём."

Про плавки можно было и не упоминать, это уже роскошь. Самый доступный вид спорта - это легкая атлетика, бег. Бегай где хочешь, хоть в лесу.
Можно и босиком, как олимпийский чемпион Абебе Бикила. Или самая знаменитая "босоножка" Зола Бадд из ЮАР, кто то ее может и помнит. Причем она белая.
Самое главное, футбол менее прихотлив к физическим характеристикам. В хоккее среднестатистически делать нечего, если рост меньше 180 и вес менее 80. При этом нужно оставаться резким и быстрым. Не говоря о том, что в хоккее требуется уметь кататься на коньках
ОтветASH11
Самое главное, футбол менее прихотлив к физическим характеристикам. В хоккее среднестатистически делать нечего, если рост меньше 180 и вес менее 80. При этом нужно оставаться резким и быстрым. Не говоря о том, что в хоккее требуется уметь кататься на коньках
Капризов и Мичков смотрят на тебя с неодобрением.🥹
ОтветAdeen
Капризов и Мичков смотрят на тебя с неодобрением.🥹
Исключения из правил. При этом, Капризова с его почти 90 кг я бы не считал уже. И снова же, далеко не каждый смог бы с такими габаритами оставаться ловким и быстрым.
Не 2 дерева, а 22..)
ОтветEliza77
Не 2 дерева, а 22..)
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в школе со стульев пластиковые наконечники сбивали и на переменах гоняли. Невероятные зарубы были!
Правильно. Взял мяч - х#ячь!
Иногда сложно отличить в России дерево от футболиста
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