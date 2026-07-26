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  4. Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея. Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»

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Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея. Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»
Ротенберг о «Матче года»: показал величие российского хоккея.

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года». 

Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звезды КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» – 10:9. «Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели.

«Настоящий праздник хоккея в родном Санкт-Петербурге!

Матч года вновь собрал на одном льду сильнейших российских игроков из НХЛ и КХЛ. Восемнадцать голов, камбэк, ничья, серия буллитов, высочайшее мастерство и борьба до последней попытки – игра полностью оправдала свое название.

Но главный итог вечера измеряется не счетом на табло: благодаря матчу 50 миллионов рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.

Этот матч еще раз показал величие российского хоккея. На нашей земле выросло огромное количество талантливых игроков – ярких, мужественных, технически одаренных, способных решать исход матча одним эпизодом.

Благодарю организаторов за приглашение. Был очень рад увидеться и пообщаться с хоккеистами, тренерами и болельщиками. Такие встречи объединяют поколения и еще раз показывают, насколько большая и дружная у нас хоккейная семья.

Отдельное спасибо болельщикам на трибунах «СКА-Арены» за теплый прием! Родной Санкт-Петербург встретил нас с невероятной энергией. Ваша поддержка чувствовалась в каждом эпизоде и сделала этот вечер особенным. Россия, вперед!» – написал Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Благотворительность

Комментарии

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50 млн руб, игрок зарабатывает в месяц у вас, благотворительность, ну ну туда и пошли
ОтветM_i_ _h_o
50 млн руб, игрок зарабатывает в месяц у вас, благотворительность, ну ну туда и пошли
Если действительно деньги дойдут то пусть хоть так
ОтветГекдениз Кардениз
Если действительно деньги дойдут то пусть хоть так
Глубоко сомневаюсЯ.
Величие российского хоккея = 50 лямов ссаных рублей,ясно
ОтветMolot19871
Величие российского хоккея = 50 лямов ссаных рублей,ясно
Комментарий скрыт
ОтветЧавес2
Комментарий скрыт
Так-то Я из России ,более того,чисто Русский) Балодька Салавьёв,ты?
Сколько раз ты по 50 млн, а чаще ещё больше выкидывал на различных чухонцев, в то время как можно было на дело пускать их, а не собирать 3 состава не дающих результата
Само по себе мероприятие отличное, но хвастаться, что 20 долларовых миллионеров собрали на благотворительность денег с простых людей на пару хороших автомобилей это как-то несерьёзно
ОтветAl561
Само по себе мероприятие отличное, но хвастаться, что 20 долларовых миллионеров собрали на благотворительность денег с простых людей на пару хороших автомобилей это как-то несерьёзно
20 долларовых миллионеров и один миллиардер.А так конечно позорище,
ОтветAl561
Само по себе мероприятие отличное, но хвастаться, что 20 долларовых миллионеров собрали на благотворительность денег с простых людей на пару хороших автомобилей это как-то несерьёзно
Я всегда буду помнить, что по информации СМИ, Иван Ткаченко перечислил больным детям около 10 млн рублей, из своего кармана причем...
Ключевое слово - "написал" ,причём не он,а его прессухи,он сам ртом с трудом пару предложений связать может, далее идёт поток рандомной бредятины
Короче: Путин, дядя, папа и я - хоккейная семья.
ОтветКовид 07.10.52
Короче: Путин, дядя, папа и я - хоккейная семья.
"Воруй с нами, воруй, как мы, а вот лучше нас - не надо"
ОтветКовид 07.10.52
Короче: Путин, дядя, папа и я - хоккейная семья.
И друг наш из бэларусии
Как этот матч показывает величие российского хоккея? И вообще как слово величие и этот матч связаны?
А хотя чё тут спрашивать... РоРо-ИИ или команда РоРо. Так если его интервью реально послушать, там словарный запас из 10 слов никак не связанных между собой.
Ответnoyneim
Как этот матч показывает величие российского хоккея? И вообще как слово величие и этот матч связаны? А хотя чё тут спрашивать... РоРо-ИИ или команда РоРо. Так если его интервью реально послушать, там словарный запас из 10 слов никак не связанных между собой.
Ситечко и блеск!
я бы штрафовал уже за слово,, величие,,
ОтветВиктор Шевченко_1116994296
я бы штрафовал уже за слово,, величие,,
Вообще-то это главное слово патриотов России
Ответnoyneim
Вообще-то это главное слово патриотов России
Патриотов ер
Так батю можно попросить 500 кинуть на благотворительность без заморочек с хоккеем. Если уж это для РР важно
Позорище, а не благотворительность
ОтветAfo_nya
Позорище, а не благотворительность
Почему?
ОтветNoThanks
Почему?
Тут уже комментов много по этому вопросу, не вижу смысла повторяться
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