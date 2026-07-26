Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея. Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года».
Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звезды КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» – 10:9. «Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели.
«Настоящий праздник хоккея в родном Санкт-Петербурге!
Матч года вновь собрал на одном льду сильнейших российских игроков из НХЛ и КХЛ. Восемнадцать голов, камбэк, ничья, серия буллитов, высочайшее мастерство и борьба до последней попытки – игра полностью оправдала свое название.
Но главный итог вечера измеряется не счетом на табло: благодаря матчу 50 миллионов рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.
Этот матч еще раз показал величие российского хоккея. На нашей земле выросло огромное количество талантливых игроков – ярких, мужественных, технически одаренных, способных решать исход матча одним эпизодом.
Благодарю организаторов за приглашение. Был очень рад увидеться и пообщаться с хоккеистами, тренерами и болельщиками. Такие встречи объединяют поколения и еще раз показывают, насколько большая и дружная у нас хоккейная семья.
Отдельное спасибо болельщикам на трибунах «СКА-Арены» за теплый прием! Родной Санкт-Петербург встретил нас с невероятной энергией. Ваша поддержка чувствовалась в каждом эпизоде и сделала этот вечер особенным. Россия, вперед!» – написал Ротенберг.
Комментарии
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А хотя чё тут спрашивать... РоРо-ИИ или команда РоРо. Так если его интервью реально послушать, там словарный запас из 10 слов никак не связанных между собой.