Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея. Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»

Ротенберг о «Матче года»: показал величие российского хоккея.

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года ».

Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звезды КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» – 10:9. «Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели.

«Настоящий праздник хоккея в родном Санкт-Петербурге!

Матч года вновь собрал на одном льду сильнейших российских игроков из НХЛ и КХЛ. Восемнадцать голов, камбэк, ничья, серия буллитов, высочайшее мастерство и борьба до последней попытки – игра полностью оправдала свое название.

Но главный итог вечера измеряется не счетом на табло: благодаря матчу 50 миллионов рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.

Этот матч еще раз показал величие российского хоккея. На нашей земле выросло огромное количество талантливых игроков – ярких, мужественных, технически одаренных, способных решать исход матча одним эпизодом.

Благодарю организаторов за приглашение. Был очень рад увидеться и пообщаться с хоккеистами, тренерами и болельщиками. Такие встречи объединяют поколения и еще раз показывают, насколько большая и дружная у нас хоккейная семья.

Отдельное спасибо болельщикам на трибунах «СКА-Арены» за теплый прием! Родной Санкт-Петербург встретил нас с невероятной энергией. Ваша поддержка чувствовалась в каждом эпизоде и сделала этот вечер особенным. Россия, вперед!» – написал Ротенберг.