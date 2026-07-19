Овечкин о Дзюбе: «Не ожидал, что он очень хорошо играет в волейбол. В футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко»
Овечкин о Дзюбе: на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour высказался об Артеме Дзюбе. 40-летний хоккеист и 37-летний футболист вместе с семьями провели отпуск в Турции.
«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.
А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин.
Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»
Овечкин о ЧМ: «Месси – лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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