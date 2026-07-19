Овечкин о Дзюбе: на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour высказался об Артеме Дзюбе . 40-летний хоккеист и 37-летний футболист вместе с семьями провели отпуск в Турции.

«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.

А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин.

Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

Овечкин о ЧМ: «Месси – лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»