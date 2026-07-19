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  4. Овечкин о Дзюбе: «Не ожидал, что он очень хорошо играет в волейбол. В футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко»

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Овечкин о Дзюбе: «Не ожидал, что он очень хорошо играет в волейбол. В футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко»
Овечкин о Дзюбе: на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour высказался об Артеме Дзюбе. 40-летний хоккеист и 37-летний футболист вместе с семьями провели отпуск в Турции.

«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.

А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин.

Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

Овечкин о ЧМ: «Месси – лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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пляжный волейбол

Комментарии

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Где-то грустит один Смолов, потому что Емельяненко в бане ему не то что в очко забивать не стал, а даже в фотографии отказал.
ОтветКамбоджа Иванов
Где-то грустит один Смолов, потому что Емельяненко в бане ему не то что в очко забивать не стал, а даже в фотографии отказал.
Фотография в бане - само по себе звучит странно.
Комменты еще не настоялись...
Ответтранквилизатор
Комменты еще не настоялись...
Можно было ещё и название сделать более острым))
Забавно всё это. Когда-то "забить в очко" , оно же "20 копеек", не несло в себе никакого негативного смысла - пропустил мяч между ног, посмеялись и ладно. Петух был всего лишь тем гадом, который с утра, чуть свет, своим криком у бабушки в деревне поднимал с кровати. Радуга - красивое природное явление. Голубой - светло-синий очень красивый цвет. А сейчас...
ОтветБамбарбиякиргуда
Забавно всё это. Когда-то "забить в очко" , оно же "20 копеек", не несло в себе никакого негативного смысла - пропустил мяч между ног, посмеялись и ладно. Петух был всего лишь тем гадом, который с утра, чуть свет, своим криком у бабушки в деревне поднимал с кровати. Радуга - красивое природное явление. Голубой - светло-синий очень красивый цвет. А сейчас...
А сейчас петухов стало просто слишком много, вот и больше стало ругательств в их адрес, все закономерно.
ОтветБамбарбиякиргуда
Забавно всё это. Когда-то "забить в очко" , оно же "20 копеек", не несло в себе никакого негативного смысла - пропустил мяч между ног, посмеялись и ладно. Петух был всего лишь тем гадом, который с утра, чуть свет, своим криком у бабушки в деревне поднимал с кровати. Радуга - красивое природное явление. Голубой - светло-синий очень красивый цвет. А сейчас...
Макс всего лишь обычное имя, за мир обычным тостом, а один президент хорошим актёром и комиком. И только у Динамо ничего не поменялось))
в домик, между ног там..а то в очко как-то....
ОтветSplin
в домик, между ног там..а то в очко как-то....
в случае с Рукаку только так и надо говорить
ОтветSplin
в домик, между ног там..а то в очко как-то....
Так Саня не в домике родился, а в простой московской квартире (ну ладно, в обычном советском роддоме), как миллионы других московских мальчишек. Он из народа. Как во дворе говорили, так и сказал.
карма за Азмуна вернулась? )))
Ну не очко обычно губит а к 11 туз)))
прочистил мох после азмуна
Да потому что в воллейбол играют руками - ну вы поняли.
Перспективная ветка...
Тот факт, что забил в очко, это понятно. А в футбол-то как поиграли?
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