Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

Овечкин назвал топ-3 любимых фастфуда: McDonald’s, Subway и хот-доги.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в шоу FONtour перечислил свои любимые рестораны быстрого питания.

40-летний форвард всегда берет с собой в самолет на выездные матчи пачку Flamin’ Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

Андрей Аршавин : Ты всегда разный заказываешь?

Александр Овечкин : Нет, всегда одинаковый – Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.

– Какой топ-3 любимых фастфудов?

Овечкин : McDonald’s, Subway и хот-доги.

– Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?

Овечкин : Это неправда, я сам хожу.

Никита Филатов : Ты все еще берешь с собой на выезд эти сэндвичи?

Овечкин : Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались.

Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway.

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