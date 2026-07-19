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  4. Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

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Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»
Овечкин назвал топ-3 любимых фастфуда: McDonald’s, Subway и хот-доги.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу FONtour перечислил свои любимые рестораны быстрого питания.

40-летний форвард всегда берет с собой в самолет на выездные матчи пачку Flamin’ Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

Андрей Аршавин: Ты всегда разный заказываешь?

Александр Овечкин: Нет, всегда одинаковый – Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.

– Какой топ-3 любимых фастфудов?

Овечкин: McDonald’s, Subway и хот-доги.

– Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?

Овечкин: Это неправда, я сам хожу.

Никита Филатов: Ты все еще берешь с собой на выезд эти сэндвичи?

Овечкин: Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались. 

Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway.

Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, «Балтика» и Guinness»

Овечкин о ЧМ: «Месси – лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал Fonbet в VK
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Комментарии

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Сабвей обожаю. Помню в детстве не было денег и мама мне делала "сабвей дома" - батон из ашана, колбаса докторская, салат, кетчуп, мазик)
ОтветСергей Михайличенко
Сабвей обожаю. Помню в детстве не было денег и мама мне делала "сабвей дома" - батон из ашана, колбаса докторская, салат, кетчуп, мазик)
Помню в детстве не было денег, и мама делала хлеб,поливала подсолнечным маслом и посыпала солью.
ОтветIsay1609
Помню в детстве не было денег, и мама делала хлеб,поливала подсолнечным маслом и посыпала солью.
Я так же любил, только еще с кольцами репчатого лука. Хоть не голодал в 90х, но это был кайф.
Очень актуально для нас в данное время, спасибо
ОтветФедя Букин
Очень актуально для нас в данное время, спасибо
Subway в России то остался, правда в Subjoy совсем недавно переименован.
почему эти жральни называются ресторанами?
Овечкин назвал любимое пиво, любимый фастфуд. Ждем любимую туалетную бумагу))
Ответbor-n@yandex.ru
Овечкин назвал любимое пиво, любимый фастфуд. Ждем любимую туалетную бумагу))
Зева, плюше и папиа
ОтветGreen grass
Зева, плюше и папиа
54 метра))))
Держите нас в курсе 🖐️
О вкусах не спорят, но Subway? Ну ладно, может поэтому я не забил 1000.
Вкусно и точка и сосиски в тесте и subway-просто профи)
Быстро и точка!
Тут где-то недавно и про пиво от Ови было, полный набор...
ОтветGornostaev
Тут где-то недавно и про пиво от Ови было, полный набор...
Про пиво от Сани что то не попадалось новость
ОтветАлександр Кудрявцев
Про пиво от Сани что то не попадалось новость
https://www.sports.ru/hockey/1117294353-ovechkin.html
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