Фетисов о самом большом разочаровании ЧМ-2026: «Роналду. Команда была талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло»
Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на ЧМ по футболу.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Сборная Португалии с 41‑летним Роналду завершила выступление на турнире, уступив Испании (0:1) в 1/8 финала.
– Какое самое большое разочарование чемпионата мира – 2026?
– Роналду.
– А почему?
– Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить, – сказал Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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