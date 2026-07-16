Фетисов о самом большом разочаровании ЧМ-2026: «Роналду. Команда была талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло»

Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на ЧМ по футболу.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Сборная Португалии с 41‑летним Роналду завершила выступление на турнире, уступив Испании (0:1) в 1/8 финала.

– Какое самое большое разочарование чемпионата мира – 2026?

– Роналду.

– А почему?

– Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить, – сказал Фетисов.