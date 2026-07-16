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  4. Фетисов о самом большом разочаровании ЧМ-2026: «Роналду. Команда была талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло»

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Фетисов о самом большом разочаровании ЧМ-2026: «Роналду. Команда была талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло»
Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на ЧМ по футболу.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Сборная Португалии с 41‑летним Роналду завершила выступление на турнире, уступив Испании (0:1) в 1/8 финала.

– Какое самое большое разочарование чемпионата мира – 2026?

– Роналду.

– А почему?

– Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить, – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoКриштиану Роналду
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoВячеслав Фетисов
logoМатч ТВ

Комментарии

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Согласен! Более 20 лет сидит, занимает чьё-то место и никак не хочет уходить. Тянет только на дно всех с собой. Нужно давать дорогу молодым и вовремя уходить. Уже невооруженным взглядом видны все проблемы, нужно что-то менять. Это я про Португалию.
ОтветDanny Vigneault
Согласен! Более 20 лет сидит, занимает чьё-то место и никак не хочет уходить. Тянет только на дно всех с собой. Нужно давать дорогу молодым и вовремя уходить. Уже невооруженным взглядом видны все проблемы, нужно что-то менять. Это я про Португалию.
Последнее предложение лишнее, мы все поняли что вы про Португалию
ОтветDanny Vigneault
Согласен! Более 20 лет сидит, занимает чьё-то место и никак не хочет уходить. Тянет только на дно всех с собой. Нужно давать дорогу молодым и вовремя уходить. Уже невооруженным взглядом видны все проблемы, нужно что-то менять. Это я про Португалию.
Очень тонко
Роналду должен был завернуться в одеяло и смотреть чм по телеку.
ОтветHardSmoke
Роналду должен был завернуться в одеяло и смотреть чм по телеку.
В холодильнике?
Роналду в последний раз провёл сильный турнир за сборную в 2012 году.
ОтветИван Чеховъ
Роналду в последний раз провёл сильный турнир за сборную в 2012 году.
Даже это очень спорно. Я смотрел матч против Чехии в четвертьфинале. Самый мертвый соперник в плей-офф. 2 удара (0 в створ) против 22 (7 в свор) у Португалии. Просто навал и деклассирование без шансов. Будь Роналду более техничным нападающим, забил бы трешку с теми моментами, которые у него были. А так 1:0 вообще не по игре. Против Испании в полуфинале Роналду продемонстрировал свой классический фокус с исчезновением. И так хотел стать главным героем матча, что до его пятого удара в серии пенальти очередь так и не дошла. Остальные голы были забиты только в группе с Нидерландами, которые не набрали очков в группе. Очень средний турнир для Роналду, хоть и был гораздо интереснее на поле, чем в последние 10 лет. А так для него вышел обычный его среднестатистический турнир сборных: отличился в двух матчах турнира, занял с командой второе место в группе, вылетел после первого серьезного соперника в плей-офф. Такой же сценарий был и на Евро-16, только там было 3 место, а против первого серьезного соперника ему посчастливилось только прыгать на бровке и смотреть, как Эдер забивает исторический гол для Португалии.
ОтветDirkVoid
Даже это очень спорно. Я смотрел матч против Чехии в четвертьфинале. Самый мертвый соперник в плей-офф. 2 удара (0 в створ) против 22 (7 в свор) у Португалии. Просто навал и деклассирование без шансов. Будь Роналду более техничным нападающим, забил бы трешку с теми моментами, которые у него были. А так 1:0 вообще не по игре. Против Испании в полуфинале Роналду продемонстрировал свой классический фокус с исчезновением. И так хотел стать главным героем матча, что до его пятого удара в серии пенальти очередь так и не дошла. Остальные голы были забиты только в группе с Нидерландами, которые не набрали очков в группе. Очень средний турнир для Роналду, хоть и был гораздо интереснее на поле, чем в последние 10 лет. А так для него вышел обычный его среднестатистический турнир сборных: отличился в двух матчах турнира, занял с командой второе место в группе, вылетел после первого серьезного соперника в плей-офф. Такой же сценарий был и на Евро-16, только там было 3 место, а против первого серьезного соперника ему посчастливилось только прыгать на бровке и смотреть, как Эдер забивает исторический гол для Португалии.
И даже в финале 2016, получив травму, и испугавшись что не получится примазаться к возможной победе, его инфантильный мозг не придумал ничего умнее, чем прыгать по бровке, чтобы потом говорить что он мотивировал. А его речь в раздевалке после финала... Сколько было бреда и гонора...
Здравая мысль. Только ты, Слава, себя вспомни. Сколько ты раз, на старости лет, в сборной чужое место занимал и как тебя возили. Все вы одинаковы))
Витиньо , Невеш и Бруно Фернандеш - самый громкий провал турнира. До его начала считался лучшим центром в мире, но по ходу турнира проявили себя очень слабо. До Роналду мяч даже не доходил, но это не отменяет того, что он давно уже закончился
Ответabdulakushev@yandex.ru
Витиньо , Невеш и Бруно Фернандеш - самый громкий провал турнира. До его начала считался лучшим центром в мире, но по ходу турнира проявили себя очень слабо. До Роналду мяч даже не доходил, но это не отменяет того, что он давно уже закончился
Без него будут за медали ЧМ бороться.
Ответabdulakushev@yandex.ru
Витиньо , Невеш и Бруно Фернандеш - самый громкий провал турнира. До его начала считался лучшим центром в мире, но по ходу турнира проявили себя очень слабо. До Роналду мяч даже не доходил, но это не отменяет того, что он давно уже закончился
Да понятно, что желание работать прислугой этого буратино после сложного клубного сезона было околонулевое...
Криштиану на самом деле ещё не раскрыл весь свой талант до конца.
До 60 лет он будет дарить нам всё новые его грани и оттенки.
Это все говорят.. Но Роналду всегда делает наобот.. Как бы назло.. Не надо выпускать его в старте - он в старте, не надо играть весь матч - он играет, надо уходить из сборной - он не уйдёт.. И так до бесконечности.. Сборная и скамеечники - заложники этого психопата..
Не пасовали и не навешивали на него. Уж такие мастера в центре поля могли спокойно попадать в голову Роналду.
Ответzhimipe
Не пасовали и не навешивали на него. Уж такие мастера в центре поля могли спокойно попадать в голову Роналду.
Как Месси в голову Мартинеса
Что у нас ни Госдума ни совет федераций не расходится ))
ОтветT622222
Что у нас ни Госдума ни совет федераций не расходится ))
Ну, даже они на фоне американских пожизненных сенаторов живчики
Роналду предпочёл "вернуться", а потом снова обосраться
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