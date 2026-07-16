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  4. «Автомобилист» объявил о переходе Барабанова. Экс-форвард «Ак Барса» будет получать 124 млн рублей в год

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«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова. Экс-форвард «Ак Барса» будет получать 124 млн рублей в год
«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова.

«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с форвардом Александром Барабановым.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». На его счету 51 (21+30) очко в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в плей-офф – 16 (6+10) баллов за 20 игр.

«Приветствуем Александра в «Автомобилисте» и желаем как можно больше ярких и результативных матчей!» – сказано в сообщении клуба.

Ранее появилась информация, что Барабанов будет получать 124 млн рублей в год.

Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ. Единственный, кому будут платить больше 100 млн

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
logoАлександр Барабанов
logoКХЛ
переходы
logoАвтомобилист
logoАк Барс

Комментарии

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1,5 мульта долларов, там в Екате пьяные что ли
ОтветHitgoe Himgob
1,5 мульта долларов, там в Екате пьяные что ли
там спонсоры четыре "белых коня", Сима Лэнд, РМК, УГМК и Брозекс, денег куры не клюют, потолка бы если не было - всех скупили бы, зря что ли в центре города дворец построили, пора и кубки на фасад вешать))
Нынешний Барабанов не стоит и половины этих денег.
ОтветИван Петров_1117288012
Нынешний Барабанов не стоит и половины этих денег.
Как не стоит-то, если их уже заплатили? 🤬☝️🧐
ОтветBdv68
Как не стоит-то, если их уже заплатили? 🤬☝️🧐
Придите на рынок и заплатите за мясо втридорога. Продавец, конечно, обрадуется, но ценник, в надежде на то, что не вы один, а все сошли с ума, переделывать не станет.
Неадекватные деньги какие-то
ОтветBaskerville
Неадекватные деньги какие-то
Рубли как рубли🧐🤬☝️
Очередная закупка под первый раунд. Бедные болельщики авто
Сижу схватившись за голову. Родной Авто, что же ты делаешь...
Когда же такие зарплаты закончатся... Отмывают похоже ребята денежку, которые при клубе, просто в такое время платить за развлечения (хоккей, футбол и тд) такие деньги просто абсурд, хоть в новости про зарплату не писали бы что ли...
Успехов и без травм к новым личным и командным достижениям.
ОтветЗнатный стахановец
Успехов и без травм к новым личным и командным достижениям.
Не кисло контракт подписал!
ОтветГена от Чебурашки
Не кисло контракт подписал!
Меня, как болельщика =А=, интересует ещё один классный игрок в команде, а цена контракта предлагается менеджментом клуба. Так что опять пожелаю Александру оправдать доверие клуба и быть на вершине во всём. АВТО, ВПЕРЁД!!! 🏒🚘🏒
Покатился с горы
339726 рубликов в день на гречу с макарошками хватит
На чьи бабки гуляет данный проект?
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