«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова. Экс-форвард «Ак Барса» будет получать 124 млн рублей в год

«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова.

«Автомобилист » подписал двухлетний контракт с форвардом Александром Барабановым .

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». На его счету 51 (21+30) очко в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в плей-офф – 16 (6+10) баллов за 20 игр.

«Приветствуем Александра в «Автомобилисте» и желаем как можно больше ярких и результативных матчей!» – сказано в сообщении клуба.

Ранее появилась информация , что Барабанов будет получать 124 млн рублей в год.

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