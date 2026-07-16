«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова. Экс-форвард «Ак Барса» будет получать 124 млн рублей в год
«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова.
«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с форвардом Александром Барабановым.
В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». На его счету 51 (21+30) очко в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в плей-офф – 16 (6+10) баллов за 20 игр.
«Приветствуем Александра в «Автомобилисте» и желаем как можно больше ярких и результативных матчей!» – сказано в сообщении клуба.
Ранее появилась информация, что Барабанов будет получать 124 млн рублей в год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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